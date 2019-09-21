親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
猿隊轉賣樂天
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

男童穿越蘇花公路遭撞 一度救回下午宣告不治

高雄直播之亂連千毅落網 警趁他準備開車時抓人

運動筆記【賽事】2019 礁溪溫泉馬 賽道景點攻略十字韌帶手術後復健，不只肌力和活動度
健行筆記半天岩.仁義潭【靈犬帶路 修慧祈福】0725-0730 能高安東軍 草原、湖泊、水鹿 最美
NBA明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (上)

中職／已加入投手訓練 林安可：明年是大挑戰

2019-09-21 17:43聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

林安可。 資料照(中央社)
林安可。 資料照(中央社)
分享
統一獅隊新秀林安可本季提前關機，昨天起就開始加入投手群的訓練，開始「二刀流」的養成計畫，林安可坦言很期待登板的機會，但也明白要兼顧投打的難度很高，「明年會是很大挑戰。」

林安可今年季中加入獅隊後，先以野手身份亮相，出賽29場，106打數敲出27支安打，有2轟、13打點，打擊率2成55。為保有明年爭取新人王的資格，林安可今年提前關機，為「二刀流」做準備。

昨天起林安可暫離野手身份，加入投手群訓練，他說：「從最基本的開始，也滿長一段時間沒有投球，現在就從肌力和體力為主，讓手慢慢去適應強度。」他也提到，秋訓起開始打擊並行，先把體能做好，再開始技術流程。

為了培養中職首位專職「二刀流」，獅隊還向日職火腿隊詢問大谷翔平的養成訓練，雖然未必能複製到中職，但林安可說：「自己也滿想了解同時當投手和野手的訓練。」他表示，若要以二刀流發展，投球和打擊方面的訓練都要好好規劃。

在職棒舞台兼顧投球和打擊，無論技術或教練團的安排調度，都會是大考驗，林安可說：「我一進來就是打擊，自己覺得光是要顧好打擊就有難度，又投又打難度一定很高，所以是很大挑戰。」

可望成為中職第一人，林安可笑說沒有特別開心，但還是會期待登板的時刻。而周四獅隊對上Lamigo桃猿隊之戰，教練團在落後12分時把野手林靖凱推上投手丘，當時鎮守右外野的林安可也作勢熱身，看起來躍躍欲試。

林安可透露，當時林靖凱準備登板，自己就和一壘手高國慶說：「靖凱後面換你，你丟完就換我。」而林靖凱一度投到流鼻血，林安可又開始熱身，「我以為會換我上去投。」但最後林安可沒有如願，備受矚目的初登板將保留到明年。

中職高國慶統一獅

相關新聞

中職／新莊、桃園因雨延賽 兄弟拚點燈再等等

2019-09-21 16:57

中職／猿隊變樂天 林智勝先預訂明年商品

2019-09-21 16:57

中職／前東家猿隊轉賣 林智勝喊可惜

2019-09-21 16:33

中職／延賽成猿隊主場最終戰 挑戰本季票房紀錄

2019-09-21 15:48

中職／林安可本季停機 明年「二刀流」搶新人王

2019-09-20 23:37

中職／林靖凱客串投手 意外寫下另類紀錄

2019-09-20 19:09

中職／培養林安可成二刀流 獅隊向火腿隊取經

2019-09-20 18:53

中職／贏球模式只有一套 統一獅要力求改變

2019-09-20 17:53

中職／新莊、桃園都因雨延賽

2019-09-20 17:36

中職／林安可本季提前關機 保留明年爭取新人王資格

2019-09-20 16:25

中職／猿中止8連不勝大低潮 洪總笑說：不簡單

2019-09-19 23:58

中職／新東家確定！ 猿單局灌11分止8連不勝

2019-09-19 23:52

中職／單局11分淘汰獅隊 猿中止8連不勝

2019-09-19 23:30

中職／味全龍首場練習賽 11:2大勝四川蛟龍

2019-09-19 18:16

日職／梅森傑、郭泰源從一而終 同留FA後遺憾

2019-09-19 07:00

中職／先發及牛棚都失調 桃猿面臨巨大危機

2019-09-18 07:00

日職／亞冠曾狠K中華隊 今永重振成澤村賞熱門

2019-09-17 07:00

日職／調度補強皆受質疑 栗山英樹續任大危機

2019-09-16 07:00

中職／悍將缺乏年輕重砲 火力接班成為隱憂

2019-09-11 07:00

日職／松坂世代又兩人退 明年恐只剩和田、藤川

2019-09-10 07:00

日職／拚4本土球員百分打點 西武打線史上最強

2019-09-09 07:00

中職／羅暐捷世界盃大爆發 統一獅甜蜜的負荷

2019-09-05 07:00

日職／30轟3人組27年後再現 燕子迷感慨多

2019-09-05 07:00

中職／大王成績落差太大 值得國內球員警惕　

2019-09-04 07:00

中職／悍將耐心等伍鐸 賠了夫人又折兵

2019-08-28 07:00

日職／想與野村克也齊名 森友哉要先過吉田這關

2019-08-27 07:00

日職／史上最強游擊手 坂本勇人30歲就卡好位

2019-08-26 07:00

中職／鄭凱文雙10只失1分 50萬月薪物超所值

2019-08-26 07:00

日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

2019-08-22 07:00

中職／仲裁贏家陳子豪 炸裂聲中拚單季20轟

2019-08-21 07:00

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

大陸羽賽／戴資穎逆轉陳雨菲 將重返球后寶座

2019-09-21 13:59

中職／桃猿新隊名 日媒證實：桃園樂天金鷲

2019-09-21 07:03

大陸羽賽／33分鐘速勝晉4強 戴資穎下役對陳雨菲拚返球后

2019-09-20 20:54

MLB／張育成敲二壘安打 印地安人淘汰紅襪

2019-09-21 11:20

NBA／林書豪昔戰友確定升官 費爾茲成奧斯汀馬刺總管

2019-09-21 13:06

NBA／與哈沃德爭先發 麥基：盼一起轟炸籃框

2019-09-21 09:05

NBA／正式續約老鷹 卡特連戰22季創新紀錄

2019-09-21 11:35

中職／林靖凱客串投手 意外寫下另類紀錄

2019-09-20 19:09

大陸羽賽／小戴今4強戰對決陳雨菲 贏家登球后

2019-09-20 23:59

恰是傳奇7／生涯又長又穩 「恰式打法」是關鍵

2019-09-21 09:54

NBA／隨柯瑞、格林腳步 勇士湯普森盼前進東奧

2019-09-21 09:46

日職／宋家豪連14場出賽無失分 西武封王魔術數字再降

2019-09-20 20:33

大陸羽賽／西班牙馬琳進決賽 有望對決戴資穎

2019-09-21 12:16

NBA／贏兩冠還不開心 魔術強森：杜蘭特能在哪快樂？

2019-09-21 11:08

NBA／柯瑞熱愛爆米花 勇士新主場特製逗趣壁畫

2019-09-20 17:22

MLB／赫曼今年不再出賽 洋基季後賽輪值陷麻煩

2019-09-21 08:11

NBA／愛女嫁入柯瑞家 瑞佛斯幽默公開對外孫期許

2019-09-21 12:13

NBA／雷納德選擇快艇 教頭瑞佛斯：早有預感

2019-09-21 11:59

NBA／爵士解除服裝禁令 教頭：米契爾要穿超短褲也行

2019-09-21 13:09

NBA／雷霆老搭檔再添一員 火箭預計簽約塞佛羅沙

2019-09-21 13:02

NBA／勇士有意挖角字母哥？外媒稱公鹿老神在在

2019-09-21 11:46

MLB／洋基美東封王 放眼世界大賽 教頭：我們無法阻擋

2019-09-20 23:58

NBA／火箭體驗UFC訓練 哈登、衛少滿意成效

2019-09-21 12:18

MLB／季前預測只排分區第4 勇士連2年稱霸國東

2019-09-21 10:25

桌球亞錦賽／天才少年、少女擋道 陳建安、鄭怡靜單打止步

2019-09-20 18:21

桌球亞錦賽／廖振珽不敵前大陸球王 中華隊兩銅作收

2019-09-20 18:55

MLB／朱立人跟瘋真人開箱 戰友張育成直言好酷

2019-09-21 15:10

MLB／大都會阿隆索50轟 大聯盟史上菜鳥第2人

2019-09-21 10:39

中職／培養林安可成二刀流 獅隊向火腿隊取經

2019-09-20 18:53

中職／林安可本季停機 明年「二刀流」搶新人王

2019-09-20 23:37

MLB／百敗後續約馬丁利 基特：他是正確的人

2019-09-21 07:56

NBA／為愛子替同志平權發聲 韋德宣導反歧視騷擾霸凌

2019-09-21 12:27

MLB／沙巴西亞轉牛棚 洋基教頭：盼成季後賽要角

2019-09-21 16:17

中職／延賽成猿隊主場最終戰 挑戰本季票房紀錄

2019-09-21 15:48

MLB／執教生涯最美妙之處 波奇：看新秀初登板

2019-09-21 08:00

桌球亞錦賽／僅團體賽2銅 台將單雙打皆落馬

2019-09-21 00:05

NBA／勇士湯普森豪氣 送帕楚利亞名貴汽車做退休禮

2019-09-21 16:48

NBA／禁止違規招募 罰款上看3.1億、調查高層通聯

2019-09-21 10:12

牽手一起入終點判失格 鐵人三項、田徑規定大不同？

2019-09-21 06:00

泛太平洋女網／謝淑薇、謝語倢闖決賽 拚姊妹搭檔首冠

2019-09-21 15:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top