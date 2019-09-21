中職／已加入投手訓練 林安可：明年是大挑戰

2019-09-21 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



林安可。 資料照(中央社) 分享 facebook 統一獅隊新秀林安可本季提前關機，昨天起就開始加入投手群的訓練，開始「二刀流」的養成計畫，林安可坦言很期待登板的機會，但也明白要兼顧投打的難度很高，「明年會是很大挑戰。」

林安可今年季中加入獅隊後，先以野手身份亮相，出賽29場，106打數敲出27支安打，有2轟、13打點，打擊率2成55。為保有明年爭取新人王的資格，林安可今年提前關機，為「二刀流」做準備。

昨天起林安可暫離野手身份，加入投手群訓練，他說：「從最基本的開始，也滿長一段時間沒有投球，現在就從肌力和體力為主，讓手慢慢去適應強度。」他也提到，秋訓起開始打擊並行，先把體能做好，再開始技術流程。

為了培養中職首位專職「二刀流」，獅隊還向日職火腿隊詢問大谷翔平的養成訓練，雖然未必能複製到中職，但林安可說：「自己也滿想了解同時當投手和野手的訓練。」他表示，若要以二刀流發展，投球和打擊方面的訓練都要好好規劃。

在職棒舞台兼顧投球和打擊，無論技術或教練團的安排調度，都會是大考驗，林安可說：「我一進來就是打擊，自己覺得光是要顧好打擊就有難度，又投又打難度一定很高，所以是很大挑戰。」

可望成為中職第一人，林安可笑說沒有特別開心，但還是會期待登板的時刻。而周四獅隊對上Lamigo桃猿隊之戰，教練團在落後12分時把野手林靖凱推上投手丘，當時鎮守右外野的林安可也作勢熱身，看起來躍躍欲試。

林安可透露，當時林靖凱準備登板，自己就和一壘手高國慶說：「靖凱後面換你，你丟完就換我。」而林靖凱一度投到流鼻血，林安可又開始熱身，「我以為會換我上去投。」但最後林安可沒有如願，備受矚目的初登板將保留到明年。