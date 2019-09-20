籃網球／國際邀請賽高雄登場 中華隊力抗亞洲四強

2019-09-20 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



暌違13年，中華籃網球協會再度邀請亞洲四支實力強勁的籃網球勁旅來台，將於明天在高雄市立社教館體育館展開2019年台灣國際籃網球邀請賽，地主亦有兩隊參賽，客隊已於今天陸續抵達備戰。

我國曾於2006年在高雄市立體育場首次舉辦國際籃網球邀請賽，當年邀請新加坡、馬來西亞及日本等三國參賽，最後由新加坡隊奪冠，馬來西亞隊名列第二，地主中華隊獲第三，日本隊居第五。

此次來台參賽的外國隊來自馬來西亞、新加坡、泰國及香港，其中，馬來西亞與新加坡常居亞洲第一、第二，實力強勁可見一斑。香港隊實力也不弱，泰國隊則是由今年七月甫當選亞洲籃網球總會的泰國籃網球總會會長席瑞瓦特（Datin Seri Narumon Siriwat），親自率泰國隊來台參賽，並了解台灣的籃網球運動發展情形。

而我國此次由甫參加七月亞青籃網球錦標賽的中華隊與全國女子賽國女組冠軍隊伍鶯歌國中隊代表出賽，雖然強敵壓境，但兩支地主隊在集訓二個月後士飽馬騰，希望能創造佳績。

明天下午一點舉行開幕式後，將隨即展開首日四場賽事，由地主中華隊對香港隊進行開幕戰，接著由馬來西亞隊對新加坡隊，泰國隊對中華青年隊，中華隊首日則連戰兩場續對馬來西亞隊。