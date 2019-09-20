親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
猿隊轉賣樂天
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

foodpanda在台灣大勝UberEats？ 網友點出關鍵原因

運動筆記漫威路跑報名資訊【教練！我想跑步！】週期化訓練：訓練課表是怎麼產生的？
健行筆記0725-0730 能高安東軍 草原、湖泊、水鹿 最美彰化/八卦山天空步道
NBA明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (上)

籃網球／國際邀請賽高雄登場 中華隊力抗亞洲四強

2019-09-20 17:43聯合報 記者劉肇育╱即時報導

暌違13年，中華籃網球協會再度邀請亞洲四支實力強勁的籃網球勁旅來台，將於明天在高雄市立社教館體育館展開2019年台灣國際籃網球邀請賽，地主亦有兩隊參賽，客隊已於今天陸續抵達備戰。

我國曾於2006年在高雄市立體育場首次舉辦國際籃網球邀請賽，當年邀請新加坡、馬來西亞及日本等三國參賽，最後由新加坡隊奪冠，馬來西亞隊名列第二，地主中華隊獲第三，日本隊居第五。

此次來台參賽的外國隊來自馬來西亞、新加坡、泰國及香港，其中，馬來西亞與新加坡常居亞洲第一、第二，實力強勁可見一斑。香港隊實力也不弱，泰國隊則是由今年七月甫當選亞洲籃網球總會的泰國籃網球總會會長席瑞瓦特（Datin Seri Narumon Siriwat），親自率泰國隊來台參賽，並了解台灣的籃網球運動發展情形。

而我國此次由甫參加七月亞青籃網球錦標賽的中華隊與全國女子賽國女組冠軍隊伍鶯歌國中隊代表出賽，雖然強敵壓境，但兩支地主隊在集訓二個月後士飽馬騰，希望能創造佳績。

明天下午一點舉行開幕式後，將隨即展開首日四場賽事，由地主中華隊對香港隊進行開幕戰，接著由馬來西亞隊對新加坡隊，泰國隊對中華青年隊，中華隊首日則連戰兩場續對馬來西亞隊。

由於比賽是在高雄市小港區舉行，中華籃網球協會也特別邀請鄰近社教館的學校，安排學生前往觀賽，一方面為各國選手加油，一方面也藉以促進國際交流。

2019年台灣國際籃網球邀請賽我國將派出兩支隊伍迎戰亞洲四強。圖／中華籃網球協會...
2019年台灣國際籃網球邀請賽我國將派出兩支隊伍迎戰亞洲四強。圖／中華籃網球協會提供
分享

籃網中華隊

相關新聞

中職／贏球模式只有一套 統一獅要力求改變

2019-09-20 17:53

中職／新莊、桃園都因雨延賽

2019-09-20 17:36

中職／林安可本季提前關機 保留明年爭取新人王資格

2019-09-20 16:25

中職／猿中止8連不勝大低潮 洪總笑說：不簡單

2019-09-19 23:58

中職／新東家確定！ 猿單局灌11分止8連不勝

2019-09-19 23:52

中職／單局11分淘汰獅隊 猿中止8連不勝

2019-09-19 23:30

中職／味全龍首場練習賽 11:2大勝四川蛟龍

2019-09-19 18:16

全運會／帆船賽風浪大頻翻船 教練嘆「戰況最慘的一次」

2019-09-19 17:58

日職／梅森傑、郭泰源從一而終 同留FA後遺憾

2019-09-19 07:00

中職／新莊滿場送恰恰 鋒哥：他走到哪我跟到哪

2019-09-19 00:11

中職／陳韻文搞砸亞力克勝投 猿隊和局8連不勝

2019-09-18 23:02

中職／新莊最終戰獲滿場球迷支持 彭政閔呼感動

2019-09-18 22:15

中職／恰恰新莊最終戰贏球 賽後萬人喊他的名

2019-09-18 21:50

中職／蘇智全壘打、盜壘「雙20」 隊史首位聯盟第七人

2019-09-18 21:08

中職／對彭政閔最深印象 陳金鋒：從沒睜開眼看我

2019-09-18 20:34

中職／彭政閔決定引退 陳金鋒：他已不需證明什麼

2019-09-18 19:44

中職／彭政閔新莊最終戰 陳金鋒送行李箱告白

2019-09-18 19:19

中職／918收陳金鋒引退禮 彭政閔：3周年快樂

2019-09-18 18:10

中職／先發及牛棚都失調 桃猿面臨巨大危機

2019-09-18 07:00

日職／亞冠曾狠K中華隊 今永重振成澤村賞熱門

2019-09-17 07:00

日職／調度補強皆受質疑 栗山英樹續任大危機

2019-09-16 07:00

中職／悍將缺乏年輕重砲 火力接班成為隱憂

2019-09-11 07:00

日職／松坂世代又兩人退 明年恐只剩和田、藤川

2019-09-10 07:00

日職／拚4本土球員百分打點 西武打線史上最強

2019-09-09 07:00

中職／羅暐捷世界盃大爆發 統一獅甜蜜的負荷

2019-09-05 07:00

日職／30轟3人組27年後再現 燕子迷感慨多

2019-09-05 07:00

中職／大王成績落差太大 值得國內球員警惕　

2019-09-04 07:00

中職／悍將耐心等伍鐸 賠了夫人又折兵

2019-08-28 07:00

日職／想與野村克也齊名 森友哉要先過吉田這關

2019-08-27 07:00

日職／史上最強游擊手 坂本勇人30歲就卡好位

2019-08-26 07:00

中職／鄭凱文雙10只失1分 50萬月薪物超所值

2019-08-26 07:00

日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

2019-08-22 07:00

中職／仲裁贏家陳子豪 炸裂聲中拚單季20轟

2019-08-21 07:00

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

大陸羽賽／戴資穎假想敵 世錦賽金牌爆冷落馬

2019-09-19 18:11

中職／樂天提出商標申請 新隊名呼之欲出

2019-09-20 12:41

中職／劉家退出職棒 洪總感謝：貢獻16年可以了

2019-09-19 19:59

MLB／洋基美東封王 布恩締造領軍兩季均達百勝

2019-09-20 09:30

大陸羽賽／直落二退日美女 戴資穎8強就位

2019-09-19 20:49

NBA／不在乎福克斯恐遭冷凍 父親：美國隊可不付薪水

2019-09-20 11:25

NBA／威廉森起跳摸高紀錄不保 杜克大一後衛超越前輩

2019-09-20 13:11

從獨行俠簽下馬場雄大 看中國籃球罩門

2019-09-20 07:00

NBA／柯瑞挑戰第3座MVP 皮本：沒理由他不該被看好

2019-09-20 12:00

MLB／成功不必在我 沙巴西亞不在意季後賽沒他

2019-09-19 19:08

新聞眼／本土企業對中職卻步 國球夢如何圓？

2019-09-20 00:00

MLB／洋基有麻煩了 18勝赫曼家暴遭調查恐禁賽

2019-09-20 07:34

中職／味全龍首場練習賽 11:2大勝四川蛟龍

2019-09-19 18:16

NBA／季後賽與世界盃碰壁 安戴托昆波坦承得練三分

2019-09-20 12:23

MLB／前一晚等3小時沒封王 洋基球員凌晨一點才散場

2019-09-20 08:16

籃球／FIBA公佈世界排名 美國仍居首、澳洲躍升第3

2019-09-20 10:01

大陸羽賽／戴資穎、周天成突圍 轉播場拚4強

2019-09-19 22:37

NBA／杜蘭特球衣定裝照曝光 籃網下周將展開訓練營

2019-09-20 11:03

全壘打中產階級大暴走 30轟打者數量創紀錄

2019-09-20 07:00

MLB／馬林魚本季最大驚奇 馬丁利保住飯碗了

2019-09-20 11:22

大陸羽賽／小指掛彩不敵安東森 周天成無緣4強

2019-09-20 14:05

全運會／帆船賽風浪大頻翻船 教練嘆「戰況最慘的一次」

2019-09-19 17:58

中職／待了12年的猿隊走入歷史 鍾承祐表達不捨

2019-09-19 19:36

NBA／大力駁斥巴特勒毒瘤說 瑞迪克：樂意再跟他搭檔

2019-09-20 13:15

中職／桃猿轉賣給樂天 劉玠廷：這是最好的結局

2019-09-19 23:53

大陸羽賽／周天成、戴資穎突圍闖8強

2019-09-20 00:07

NBA／讓諾維茨基入股獨行俠 庫班：絕對有有這打算

2019-09-20 12:45

恰是傳奇6／擁4冠軍戒 近四度爭冠都失利成遺憾

2019-09-20 10:13

NBA／盼唐斯師法約柯奇 訓練師：他可以成為7呎後衛

2019-09-20 13:45

NBA／快艇營造團隊氣氛 打漆彈、搭船釣魚樣樣來

2019-09-20 12:28

日職／陳冠宇連6戰無失分 羅德遭樂天完封

2019-09-19 20:39

中職／新東家確定！ 猿單局灌11分止8連不勝

2019-09-19 23:52

MLB／張育成每天下苦功 練出身體超軟Q柔軟度

2019-09-20 11:33

NBA／法小將世界盃表現驚豔 戈貝爾、佛尼爾出面掛保證

2019-09-20 17:25

MLB／印地安人連贏老虎17場 張育成先發未敲安

2019-09-20 11:02

中職／猿中止8連不勝大低潮 洪總笑說：不簡單

2019-09-19 23:58

MLB／勇士分區封王差一步 亞古納最期待滿21歲能喝酒了

2019-09-20 09:08

泛太平洋女網／詹、謝姊妹 挑戰決賽「寶島內戰」

2019-09-20 00:13

中職／林安可本季提前關機 保留明年爭取新人王資格

2019-09-20 16:25

中職／單局11分淘汰獅隊 猿中止8連不勝

2019-09-19 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top