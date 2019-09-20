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恰是傳奇6／擁4冠軍戒 近四度爭冠都失利成遺憾

2019-09-20 10:13聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

征戰中職19個年頭，「恰恰」彭政閔共十度參與總冠軍賽，累積56場出賽排名史上第二，共擁四枚冠軍戒指，但前一冠已要追溯到2010年，接下來四度爭冠失利，彭政閔在引退記者會上提到的遺憾之一，就包括了這幾年差一點拿到的總冠軍。

彭政閔在總冠軍賽出賽56場，全數都是先發，合計238打席、206打數，共敲出73支安打、8支全壘打、36分打點，打擊率3成54，四度拿下總冠軍賽優秀球員獎（兩次勝隊、兩次敗隊），但不曾拿過總冠軍賽MVP。

兄弟象在2001年到2003年締造的三連霸，彭政閔全程參與，先是2001年以菜鳥之姿投入戰場，彭政閔就有驚人演出，七場出賽合計28打數敲出13支安打，打擊率高達4成64，系列賽兩度開轟，該年兄弟象完成1勝3敗後3連勝的大逆轉，彭政閔絕對是功臣之一。

隔年象隊包辦例行賽上下半季冠軍，先手握一勝，總冠軍賽只打三場就以三連勝收尾，彭政閔合計12打數敲出8安打，打擊率是更驚人的6成67；象隊在2003年總冠軍賽以4勝2敗擊敗興農牛，完成三連霸，彭政閔在這個系列賽也有3成33打擊率的不俗演出。

新人年開始就連擁三座金盃，彭政閔接下來卻苦候五年，直到2008年才再嘗總冠軍賽的經驗，且同樣是連三拉三，但這回經驗不像前次美好，象隊僅在2010年捧回冠軍，2008與2009年都在苦戰七場後輸給統一獅。彭政閔在這三年總冠軍賽，打擊率分別為2成50、3成55和1成54。

2014年起，彭政閔身披中信兄弟球衣，連打四年總冠軍賽，全數爭冠失利，其中以2017年四戰12打數敲出6安打、打擊率5成表現最佳，2014年五戰19打數敲出4安打、打擊率2成11表現最差。

此外，彭政閔效力期間，兄弟共兩度打季後挑戰賽，2008年以直落三淘汰La new熊隊時，彭政閔12打數狂敲7安打，打擊率高達5成83，但2017年與獅隊爭總冠軍賽門票時，彭政閔因傷未登錄28人名單，直到總冠軍賽才復出。

彭政閔統一獅

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