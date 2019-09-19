中職／猿終止8連不勝大低潮 洪總笑說：不簡單

2019-09-19 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



Lamigo桃猿隊今天對戰統一獅隊，在7局下灌進11分，終場以18：6贏球，一吐賽前8連不勝的怨氣，總教練洪一中賽後總算露出笑容，直呼：「不簡單。」

猿隊9月陷入大低潮，今天賽前11場比賽只拿2勝，且從7日起吞下7連敗，昨天與獅隊打完12局以3：3和局收場，成功止敗，但直到今天才收下單月的第3場勝利。

談起這陣子的低潮，洪總坦言：「這樣的狀況，以前不知道有沒有碰過，分數得的多，投手失分也多，但投手投得不錯的時候，打擊又熄火。」

悶了好久的「暴力猿打線」今天打爆獅隊出氣，洪總說：「棒球就是這樣，太久沒有贏球，就不知道怎麼贏球了，不是不想贏，是太想贏，反而綁手綁腳的，希望這場球打開了，看之後可不可以順一點。」

猿隊今天一度被超前，但討回領先後，第7局猛灌11分奠定勝基，還追平隊史單局得分紀錄，洪總說：「今天一開始，跟前幾場比賽沒什麼不同，但那局打開了。有時候要打一支安打都很難，但一打開了，就一棒接一棒，止都止不住。」

洪總指出，今天是這陣子比較順的一天，「接下來還有9場比賽，希望局勢就此打開。」而因猿隊領隊劉玠廷開記者會宣布球隊將轉賣給樂天，晚間球隊就走出低潮，被問及其中的關聯，洪總只是笑說：「不知道。」