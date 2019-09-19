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中職／新東家確定！ 猿單局灌11分止8連不勝

2019-09-19 23:52聯合報 記者葉姵妤／桃園報導

林泓育昨前七局貢獻五分打點。 記者侯永全／攝影
林泓育昨前七局貢獻五分打點。 記者侯永全／攝影
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Lamigo桃猿隊確定轉賣給樂天後，今晚對戰統一獅隊開火，全場掃出23支安打，其中在7局下狠灌11分大局追平隊史紀錄，逼出獅隊「二刀流」林靖凱登板止血，終場猿隊以18：6勝出，終止近期8連不勝，獅隊下半季則遭淘汰，確定無緣季後賽。

猿隊今天在首局就從獅隊先發投手「嘟嘟」潘威倫手中攻進2分，獅隊則在4局上靠鄧志偉的陽春砲（本季首轟）追回1分，先發投手翁瑋均在5局上再丟4分，猿隊讓出領先優勢。

猿隊在5局下反撲將比數追成1分差，6局下林泓育揮出左外野方向的二壘打送回2分，幫球隊超前比數，也帶動全隊士氣。

7局下猿隊展開大局攻勢，單局打了16個人次，揮出10支安打，單局灌11分大局追平2012年8月10日 對興農牛隊締造的猿隊隊史紀錄，將比數拉開為17：5，打垮獅隊。

落後12分的獅隊在8局上把先發二壘手林靖凱推上投手丘，他在去年季中選秀加入獅隊前，就是平鎮高中的當家二壘手兼主力投手，今天迎接職棒「初登板」，後援1局，被敲出3支安打，送出2次三振，失1分非責失，是獅隊單場唯一沒責失的投手，最快球速達141公里。

猿隊先發投手翁瑋均此戰主投4.2局失5分，無關勝敗；新秀蘇俊璋中繼2局，被敲2支安打，送出4次三振，沒有失分，收下生涯首勝。林泓育單場3安5打點，拿下單場MVP。

獅隊潘威倫今天先發4.2局，被揮出8支安打，失4分（3分責失），無緣本季第8勝、生涯第143勝。賴泊凱中繼1.1局失2分，承擔敗投。

潘威倫統一獅Lamigo桃猿樂天鄧志偉林泓育

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