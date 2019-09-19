中職／味全龍首場練習賽 11:2大勝四川蛟龍

2019-09-19 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



川崎宗則暌違2年公開實戰，擔任先發第3棒、游擊手。圖／味全龍隊提供 分享 facebook 味全龍隊回歸中職後首場對外賽事，今天在斗六棒球場對上大陸省會棒球隊四川蛟龍隊，安排兩套陣容先後上場，並由9名投手輪番上陣，全隊單場敲出3發全壘打，包括高淮安雙響砲和林驛騰陽春砲，終場龍隊以11：2勝出。

龍隊總教練葉君璋指出，從今天首場練習賽起到10月，希望能至少進行20場練習賽，以賽代訓且藉機觀察選手狀況。

龍隊的第一戰，吸引不少球迷到場觀戰，球員兼教練的日籍川崎宗則擔任先發第3棒、游擊手，是他暌違兩年後再次在對外比賽亮相，今年選秀狀元劉基鴻則扛起第4棒。先發陣容打完5局後「9上9下」，投手則是各負擔1局的投球工作。

川崎宗則此戰2打數沒有敲出安打，獲得1次四壞球保送，他提到，很開心能夠下場比賽，對於目前自己調整的狀況感到相當滿意，他也不吝給予年輕的球隊鼓勵，「球隊的氣氛很棒。」

劉基鴻進入職棒後首場出賽，擔任先發三壘手、第4棒，2打數有1支安打，送回2分打點，但對於自己初登場的表現，他坦言不太滿意，第一場比賽有些緊張，希望接下來表現會越來越好。

此戰擔任先發第9棒、左外野手的高淮安，今天3打席敲2轟，是他生涯首次單場雙響砲，灌進6分打點，儘管只是練習賽，他對自己今天的表現也感到開心。