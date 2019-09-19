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全運會／帆船賽風浪大頻翻船 教練嘆「戰況最慘的一次」

2019-09-19 17:58聯合報 記者張裕珍╱即時報導

全國運動會今年在桃園登場，首場運動賽事帆船項目原訂16日在竹圍漁港海域開賽，但現...
全國運動會今年在桃園登場，首場運動賽事帆船項目原訂16日在竹圍漁港海域開賽，但現場風浪大，直至昨天改至港區內比才正式開賽，但由於天候與地形不佳，頻傳翻船。圖／教練楊瑞吉提供
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全國運動會今年在桃園登場，首場運動賽事帆船項目原訂16日在竹圍漁港海域開賽，但現場風浪大，直至昨天改至港區內開賽，屏東縣籍教練楊瑞吉說，現場風浪潮差仍相當大，且港內「肉粽」多，不少選手翻船、桅杆斷裂、船底破洞，根本無法取得成績，甚至有選手在船上哭著被拖回來，直言是歷年來戰況最慘的帆船比賽，選手教練辛苦練習白費。

桃園市政府今年主辦全運會，市府體育局副局長房瑞文說，考量東北季風強勁，早將帆船比賽提前為9月開賽，是今年最早比賽的全運會項目，至於比賽地點是經過籌備會與帆船協會等單位討論而定，也經過體育署核定，坦言帆船賽是很「看天候」，比賽現場翻船狀況頻傳，主辦單位也不希望見到這種狀況發生，明天仍會持續比完剩餘船型，訴求安全第一。

楊瑞吉說，一般帆船賽合適風力約落在20到30節，但現場風力逼近40節，雖然將比賽地點移到港區內，但港內潮差大，港邊還有消波塊，選手幾乎都無法盡全力發揮，昨天男子組風浪板比賽，僅澎湖縣選手成功跑完航次，拿到第一名，其他選手完全沒成績，二、三名從缺。

「不適合的場地，讓2年來辛苦練習的選手努力白費！」楊說，男子選手比的辛苦，何況是女子選手，有女生因風浪翻船，拿不到成績，坐在船上哭泣，讓人看了心疼，今天的比賽也相當慘烈，男子420型帆船翻船頻頻，有人桅杆斷成三節、船底破洞，雷射型更慘，「出去的每艘都翻」，桅杆斷了好幾隻，帆破了好幾件，大家比的精疲力竭，個個回來都虛脫了。

楊瑞吉也目睹，有選手在消波塊處翻船，相當驚險，還好最後歷劫歸來上岸後，選手的兒子立刻衝上前去抱著父親，哭得淚流滿面，他看了也忍不住哭了，感嘆比賽場地不好，選手已經不是比快，反而是比不翻船、有成績就好，很多人都不甘心比賽結束，現場怨聲載道。

楊認為，台灣9月、10月份開始吹東北季風，北部並非適合比賽帆船的場地，應選在南部舉行，但偏偏大會要跟老天爺賭，如今現場風浪大，大會也應該要有備案，不該冒險進行，尤其選手帆船動輒三、四十萬元，還得自己找貨櫃運送，現在賠了夫人又折兵，看了都痛心。

全國運動會今年在桃園登場，首場運動賽事帆船項目原訂16日在竹圍漁港海域開賽，但現...
全國運動會今年在桃園登場，首場運動賽事帆船項目原訂16日在竹圍漁港海域開賽，但現場風浪大，直至昨天改至港區內比才正式開賽，但由於天候與地形不佳，頻傳翻船。圖／教練楊瑞吉提供
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全國運動會今年在桃園登場，首場運動賽事帆船項目原訂16日在竹圍漁港海域開賽，但現場風浪大，直至昨天改至港區內比才正式開賽，但由於天候與地形不佳，頻傳翻船。圖／教練楊瑞吉提供
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全國運動會今年在桃園登場，首場運動賽事帆船項目原訂16日在竹圍漁港海域開賽，但現場風浪大，直至昨天改至港區內比才正式開賽，但由於天候與地形不佳，頻傳翻船。圖／教練楊瑞吉提供
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全國運動會帆船賽遇到風浪，選手頻傳翻船，有兒子目睹老爸翻船擔心出意外，看到老爸最...
全國運動會帆船賽遇到風浪，選手頻傳翻船，有兒子目睹老爸翻船擔心出意外，看到老爸最後安全上岸，忍不住落淚。圖／教練楊瑞吉提供
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