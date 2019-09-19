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日商樂天接手Lamigo桃猿 成為中職第一支外資球隊

2019-09-19 12:56聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

Lamigo桃猿隊轉賣說明記者會上午在中華職棒聯盟舉行，中華職棒大聯盟會長吳志揚、Lamigo桃猿總經理劉玠廷、樂天亞洲總部營運長渡邊崇一同出席。日商樂天集團接手Lamigo桃猿，成為中職第一支外資球隊，聯盟會長吳志揚強調，現有球隊的轉讓辦法中並無外資限制，只需經過各球團的同意，而樂天在台灣有事業體，且是接手一支體質健全的球隊，「永續經營是可以期待的。」

Lamigo桃猿隊轉賣日商樂天集團說明記者會上，Lamigo桃猿總經理劉玠廷（左...
Lamigo桃猿隊轉賣日商樂天集團說明記者會上，Lamigo桃猿總經理劉玠廷（左）、樂天亞洲總部營運長渡邊崇握手致意。記者林俊良／攝影
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Lamigo桃猿總經理劉玠廷（右一）， 樂天亞洲總部營運長渡邊崇（左二）、樂天金...
Lamigo桃猿總經理劉玠廷（右一）， 樂天亞洲總部營運長渡邊崇（左二）、樂天金鷲球場本部長川田喜則（左—）、中華職棒大聯盟會長吳志揚（右二）、在Lamigo桃猿隊 轉賣說明記者會上合影。記者林俊良／攝影
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Lamigo桃猿總經理劉玠廷（右二）， 樂天亞洲總部營運長渡邊崇（左二）、樂天金...
Lamigo桃猿總經理劉玠廷（右二）， 樂天亞洲總部營運長渡邊崇（左二）、樂天金鷲球場本部長川田喜則（左—）、中華職棒大聯盟會長吳志揚（右三）、秘書長馮勝賢（右—）在Lamigo桃猿隊轉賣說明記者會上合影。記者林俊良／攝影
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Lamigo桃猿總經理劉玠廷（右二），將麥克風轉交 樂天亞洲總部營運長渡邊崇（左...
Lamigo桃猿總經理劉玠廷（右二），將麥克風轉交 樂天亞洲總部營運長渡邊崇（左二）、中華職棒大聯盟會長吳志揚（右三）見證Lamigo桃猿隊轉賣樂天過程。記者林俊良／攝影
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