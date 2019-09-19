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中職／桃猿100%轉賣樂天 行政人員全數留用

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中職／桃猿100%轉賣樂天 行政人員全數留用

2019-09-19 11:24聯合報 記者黃麗華╱即時報導

Lamigo桃猿總經理劉玠廷（右二）， 樂天亞洲總部營運長渡邊崇（左二）、樂天金...
Lamigo桃猿總經理劉玠廷（右二）， 樂天亞洲總部營運長渡邊崇（左二）、樂天金鷲球場本部長川田喜則（左—）、中華職棒大聯盟會長吳志揚（右三）、執行長馮勝賢（右—）上午在Lamigo桃猿隊轉賣說明記者會上合影。 記者林俊良／攝影
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Lamigo桃猿確定轉賣給日本樂天集團，領隊劉玠廷在記者會上表示，桃猿隊是100%轉賣給日本樂天，但有兩個條件，一是樂天集團同意留在桃園永續經營，並且會以樂天在日職的經驗，會對主球場繼續建設與投資，第二就是球隊育樂公司的行政人員全數留用。   

Lamigo桃猿劉保佑

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