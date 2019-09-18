中職／彭政閔新莊最終戰兄弟獲勝 萬人滿場叫他的名

2019-09-18 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟象彭政閔在新莊棒球場球賽結束後，向觀眾們揮手致意，觀眾回以滿場的的掌聲。記者陳正興／攝影 分享 facebook 本周中信兄弟與富邦悍將隊的「金控大戰」第2戰，碰上「恰恰」彭政閔生涯在新莊球場的最終戰，吸引滿場1萬2100名球迷進場，兄弟也靠萊福力7局失1分的壓制，以3：1贏球收下3連勝，下半季與悍將隊拉開3.5場勝差，穩住龍頭。

爭取下半季龍頭的關鍵戰役，兩隊上演洋投大對決，兄弟萊福力先發7局，被揮出7支安打，在第7局挨了高國麟的一發陽春全壘打，失1分，另送出5次三振，連3場優質先發，技壓羅力奪勝投。

悍將隊羅力則是主投8局，被揮出的3支安打都集中在2局上，失2分，送出8次三振，因沒等到隊友的火力支援，承擔敗投。

兄弟打線在2局上靠林智勝二壘打開啟攻勢，陳子豪保送後，詹子賢、張志豪連續兩棒安打都送回分數，替兄弟奠定勝基，9局上陳子豪在2出局後從王尉永手中轟出陽春砲多添保險分，本季累積17發全壘打。

悍將隊全場共敲出7支安打，其中高國麟單場3安，只差三壘打就能締造完全打擊，他在7局下的陽春砲轟回全隊唯一得分，是他本季第8轟，近3戰揮出3發全壘打。

彭政閔中職生涯首場出賽就是在新莊球場，歷經19年的拚戰，今天最後一次以球員身份在新莊球場出賽，滿場球迷湧入新莊力挺，也是本季新莊第2度滿場，但彭政閔單場4支0，賽後全場仍高喊「彭政閔！彭政閔！」場面震撼。