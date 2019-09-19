日職／梅森傑、郭泰源從一而終 同留FA後遺憾

阪神虎隊美籍投手梅森傑（Randy Messenger）閃電宣布引退，令阪神虎隊球迷感到震驚不已。儘管梅森傑今年表現確實不若過往，出賽13場，只有3勝7敗、防禦率4.69的成績。加上因為右肩的狀況不見好轉，七月下旬還曾返回美國接受治療。不過畢竟他最近連續3年都有10勝以上，即使今年換了新監督矢野燿大，還是不減對他的信任，連續5年都是阪神虎隊開幕戰先發投手，創下了日職外籍投手紀錄。因此「還不到不能投」，而且只差2勝就可以達成NPB通算100勝，都是這次梅森傑引退令人感到震驚的主要原因。

然而，梅森傑因深感自己再也無法回到過去的表現，而決定主動引退，雖然令虎迷感到惋惜，但也留下漂亮的身影。球團本部長谷本修表示：「感謝他對球隊的功勞，也同意了他提出的想法！」為表彰長期的貢獻，阪神球團將於9月29日為他舉辦引退儀式，並可能以其他職務留在球團，這對一名外籍選手來說都是相當難得。

梅森傑好不容易在日職取得FA資格，但沒想到今年就宣佈引退，讓阪神球迷感到相當惋惜。 擷圖自維基百科／Cake6攝影 分享 facebook

梅森傑從2010年起就到日本打球，剛開始擔任中繼卻表現不佳，還曾一度被列入觀察名單。2011年他轉任先發之後就大放異彩，到2018年的8年之間7度達成單季10勝，今年4月投出日美通算100勝，加上6度榮膺開幕戰先發，無疑是過去10年間阪神的頭號先發王牌。去年4月他取得了國內FA資格，今年起登錄名額不再受外籍球員身分限制，原本被認為對於可以再多打幾年的梅森傑本人，以及可以多使用一名外籍洋將的阪神球團，雙方都是優勢。

卻沒想到，梅森傑12日對獨立聯盟德島藍短襪的比賽中，由於投球內容不佳而對記者丟垃圾又比中指，13日即向球團提出退休。38歲的高齡加上長年累積疲勞、右肩傷勢都對他造成了影響。這也證明，要在日本拿到FA的確不容易，但等拿到之後實際的選手壽命也撐不了太久的時間。

梅森傑是日本職棒史上第9名取得國內FA，並且不受外籍球員身分限制上場的外籍洋將。史上第一人是1996年球季，著名的台灣「東方特快車」郭泰源；同時，這9名外籍洋將當中也只有郭泰源與梅森傑從取得FA到引退，自始至終都待在同一球團。

郭泰源上場不受外籍選手名額限制之後，1996年以0勝6敗坐收，1997年只在一軍出賽1場就宣布引退，留下至今仍高掛在NPB外籍投手最多的117勝。另外一名台灣旅日投手許銘傑，2011年底行使FA從西武轉隊到歐力士，是日職史上第一名行使FA轉隊的外籍選手。不過他轉隊之後2年沒有獲得任何勝投，表現落差頗大。2013年甚至只在一軍出賽1場就結束日職生涯。效力過巨人、西武等隊的速球派中繼投手席考西區（Brian Sikorski）也只再打1年就引退。

郭泰源（左）生涯13季全待在西武獅，但取得FA資格後竟然一勝難求，恐怕是一大憾事。 聯合報系資料照片 分享 facebook

在軟銀、阪神、羅德效力過的史坦利基（Jason Standridge），NPB通算75勝68敗，2017年拿到FA，因此只要2018年續留也可以比照日本本土球員身分上場。不過2017年他只有4勝6敗、防禦率4.72，羅德宣布不與他續約，史坦利基未獲其他球團青睞，等於沒有使用到這項權利就在2018年宣布引退。

上場身分比照日本本土球員之後，還能撐得久且表現活躍的幾乎都是打者。

多明尼加籍的內野手費南德斯（Jose Fernandez）是在2011年季中取得FA，2012年-2013年再重回樂天、歐力士，不過表現已經與過去有很大落差。亞力士（Alex Cabrera）在取得日本選手上場身分之後打了3年，不過2010年還有0.331打擊率、24支全壘打、82分打點，2011年轉到軟銀之後就不復過去的長打威力，2012年一軍只打8場比賽。

現任橫濱DeNA監督拉米瑞茲（Alex Ramirez），NPB生涯從養樂多隊起家，從2009年起比照日本本土球員之後，他在巨人隊拿下打擊王、全壘打王、MVP各一次，打到39歲才退休，可說是壽命最長、戰功最彪炳的一人。另外，NPB通算464支全壘打的強打羅茲（Tuffy Rhodes）也不遜色，他在取得FA資格後打了4個球季，還兩度締造單季40轟，2009年高齡41歲還擊出22支全壘打。拉米瑞茲、羅茲都是名留日職史上的經典助拳人。