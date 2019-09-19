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日職／梅森傑、郭泰源從一而終 同留FA後遺憾

2019-09-19 07:00Hiyan

阪神虎隊美籍投手梅森傑（Randy Messenger）閃電宣布引退，令阪神虎隊球迷感到震驚不已。儘管梅森傑今年表現確實不若過往，出賽13場，只有3勝7敗、防禦率4.69的成績。加上因為右肩的狀況不見好轉，七月下旬還曾返回美國接受治療。不過畢竟他最近連續3年都有10勝以上，即使今年換了新監督矢野燿大，還是不減對他的信任，連續5年都是阪神虎隊開幕戰先發投手，創下了日職外籍投手紀錄。因此「還不到不能投」，而且只差2勝就可以達成NPB通算100勝，都是這次梅森傑引退令人感到震驚的主要原因。

然而，梅森傑因深感自己再也無法回到過去的表現，而決定主動引退，雖然令虎迷感到惋惜，但也留下漂亮的身影。球團本部長谷本修表示：「感謝他對球隊的功勞，也同意了他提出的想法！」為表彰長期的貢獻，阪神球團將於9月29日為他舉辦引退儀式，並可能以其他職務留在球團，這對一名外籍選手來說都是相當難得。

梅森傑好不容易在日職取得FA資格，但沒想到今年就宣佈引退，讓阪神球迷感到相當惋惜...
梅森傑好不容易在日職取得FA資格，但沒想到今年就宣佈引退，讓阪神球迷感到相當惋惜。 擷圖自維基百科／Cake6攝影
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梅森傑從2010年起就到日本打球，剛開始擔任中繼卻表現不佳，還曾一度被列入觀察名單。2011年他轉任先發之後就大放異彩，到2018年的8年之間7度達成單季10勝，今年4月投出日美通算100勝，加上6度榮膺開幕戰先發，無疑是過去10年間阪神的頭號先發王牌。去年4月他取得了國內FA資格，今年起登錄名額不再受外籍球員身分限制，原本被認為對於可以再多打幾年的梅森傑本人，以及可以多使用一名外籍洋將的阪神球團，雙方都是優勢。

卻沒想到，梅森傑12日對獨立聯盟德島藍短襪的比賽中，由於投球內容不佳而對記者丟垃圾又比中指，13日即向球團提出退休。38歲的高齡加上長年累積疲勞、右肩傷勢都對他造成了影響。這也證明，要在日本拿到FA的確不容易，但等拿到之後實際的選手壽命也撐不了太久的時間。

梅森傑是日本職棒史上第9名取得國內FA，並且不受外籍球員身分限制上場的外籍洋將。史上第一人是1996年球季，著名的台灣「東方特快車」郭泰源；同時，這9名外籍洋將當中也只有郭泰源與梅森傑從取得FA到引退，自始至終都待在同一球團。

郭泰源上場不受外籍選手名額限制之後，1996年以0勝6敗坐收，1997年只在一軍出賽1場就宣布引退，留下至今仍高掛在NPB外籍投手最多的117勝。另外一名台灣旅日投手許銘傑，2011年底行使FA從西武轉隊到歐力士，是日職史上第一名行使FA轉隊的外籍選手。不過他轉隊之後2年沒有獲得任何勝投，表現落差頗大。2013年甚至只在一軍出賽1場就結束日職生涯。效力過巨人、西武等隊的速球派中繼投手席考西區（Brian Sikorski）也只再打1年就引退。

郭泰源（左）生涯13季全待在西武獅，但取得FA資格後竟然一勝難求，恐怕是一大憾事...
郭泰源（左）生涯13季全待在西武獅，但取得FA資格後竟然一勝難求，恐怕是一大憾事。 聯合報系資料照片
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在軟銀、阪神、羅德效力過的史坦利基（Jason Standridge），NPB通算75勝68敗，2017年拿到FA，因此只要2018年續留也可以比照日本本土球員身分上場。不過2017年他只有4勝6敗、防禦率4.72，羅德宣布不與他續約，史坦利基未獲其他球團青睞，等於沒有使用到這項權利就在2018年宣布引退。

上場身分比照日本本土球員之後，還能撐得久且表現活躍的幾乎都是打者。

多明尼加籍的內野手費南德斯（Jose Fernandez）是在2011年季中取得FA，2012年-2013年再重回樂天、歐力士，不過表現已經與過去有很大落差。亞力士（Alex Cabrera）在取得日本選手上場身分之後打了3年，不過2010年還有0.331打擊率、24支全壘打、82分打點，2011年轉到軟銀之後就不復過去的長打威力，2012年一軍只打8場比賽。

現任橫濱DeNA監督拉米瑞茲（Alex Ramirez），NPB生涯從養樂多隊起家，從2009年起比照日本本土球員之後，他在巨人隊拿下打擊王、全壘打王、MVP各一次，打到39歲才退休，可說是壽命最長、戰功最彪炳的一人。另外，NPB通算464支全壘打的強打羅茲（Tuffy Rhodes）也不遜色，他在取得FA資格後打了4個球季，還兩度締造單季40轟，2009年高齡41歲還擊出22支全壘打。拉米瑞茲、羅茲都是名留日職史上的經典助拳人。

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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