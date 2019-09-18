中職／彭政閔新莊最終戰 陳金鋒送行李箱告白
中信兄弟「恰恰」彭政閔引退前最後一次在新莊球場出賽，主場球隊富邦悍將隊今天賽前送上引退禮，身為彭政閔多年好友的副領隊陳金鋒則送行李箱作為引退禮，吊牌更別具巧思的繡上「CHEN 52」，陳金鋒說：「他走到哪裡我就跟到哪裡。」
陳金鋒3年前引退時，彭政閔與隊友送上高爾夫球具，希望陳金鋒享受他的退休生涯，但3年後再看陳金鋒，彭政閔笑說：「看起來他還是很忙。」
如今換彭政閔將結束球員生涯，陳金鋒不僅代表悍將隊送上寫滿恰恰在新莊球場23項紀錄的本壘板，自己也準備了行李箱送給好友，陳金鋒坦言：「其實想了很久一直想不出來（送什麼），是到最近一個禮拜才想到，因為之前跟他聊天，他說想出國趣學習一些東西。」
陳金鋒送上的深藍色行李箱，正面有著屬於彭政閔的「CHIA 23」的字樣，一旁的吊牌則是陳金鋒的英文姓及背號「CHEN 52」，被問及原因，陳金鋒在新莊全場球迷面前向彭政閔告白，「雖然沒辦法陪在你身邊，但你看到行李箱就會想到我。」
接下悍將隊和陳金鋒的引退禮，彭政閔表示：「非常感謝富邦球團的用心，也感謝陳金鋒的貼心，希望這行李箱可以陪著我去國外進修，學到更多東西。」
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