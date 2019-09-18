中職／彭政閔新莊最終戰 陳金鋒送行李箱告白

2019-09-18 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟「恰恰」彭政閔引退前最後一次在新莊球場出賽，主場球隊富邦悍將隊今天賽前送上引退禮，身為彭政閔多年好友的副領隊陳金鋒則送行李箱作為引退禮，吊牌更別具巧思的繡上「CHEN 52」，陳金鋒說：「他走到哪裡我就跟到哪裡。」

陳金鋒3年前引退時，彭政閔與隊友送上高爾夫球具，希望陳金鋒享受他的退休生涯，但3年後再看陳金鋒，彭政閔笑說：「看起來他還是很忙。」

如今換彭政閔將結束球員生涯，陳金鋒不僅代表悍將隊送上寫滿恰恰在新莊球場23項紀錄的本壘板，自己也準備了行李箱送給好友，陳金鋒坦言：「其實想了很久一直想不出來（送什麼），是到最近一個禮拜才想到，因為之前跟他聊天，他說想出國趣學習一些東西。」

副領隊陳金鋒（右）代表富邦悍將隊向彭政閔（左）送上引退禮。記者陳正興／攝影 分享 facebook

陳金鋒送上的深藍色行李箱，正面有著屬於彭政閔的「CHIA 23」的字樣，一旁的吊牌則是陳金鋒的英文姓及背號「CHEN 52」，被問及原因，陳金鋒在新莊全場球迷面前向彭政閔告白，「雖然沒辦法陪在你身邊，但你看到行李箱就會想到我。」