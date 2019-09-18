中職／生涯從新莊開始 彭政閔此地最終戰感觸多

2019-09-18 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



彭政閔職棒生涯中新莊的最後一戰今晚舉行，彭政閔談到個人心情。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

中信兄弟「恰恰」彭政閔引退倒數11天，今晚最後一次以球員身份在新莊球場出賽，擔任先發第3棒、指定打擊。19年前他的職棒生涯首戰從新莊開始，如今回到起點準備說再見，彭政閔直說：「我很幸運也很開心，自己能夠打到現在。」

2001年3月10日，彭政閔生涯初登場就是在新莊球場對戰中信鯨隊，「第一次上場就是在這裡，雖然球迷不多，但對我們剛從業餘上來的球員來講，2000多人的觀眾對我們來說已經非常震撼，自己當時有回頭看了一下觀眾，也代表自己是真的加入職棒了。」

除了第一場出賽，彭政閔生涯首安、首得分、首轟，都是出現在新莊棒球場，2005年兄弟象打進總冠軍賽，第5戰也是在新莊棒球場，兄弟象從1勝3敗的劣勢中拉出3連勝封王，讓彭政閔生涯首度參與總冠軍賽就奪冠，他說：「那一場（第5戰）也很印象深刻。」

球員生涯在新莊球場留下眾多回憶，彭政閔提到：「新莊球場一直不斷在進步，到現在有球隊（富邦悍將）認養，跟一開始的新莊球場差別很大。」而今晚迎接自己在這裡的最後一戰，恰恰說：「希望能有好的表現。」

在9月29日的引退日之前，彭政閔在全台各地球場迎接最終戰，隨著告別的日子不斷倒數，他透露：「每一場的最後都會有感覺，但希望感覺不要太大、別太有感觸，因為還是要比賽。」

球員生涯這最後一哩路，每場賽後全隊走上場敬禮時，彭政閔也把握機會再看看全場的球迷，至於被問到是否會捨不得？彭政閔笑說：「我還會回來啊，只是不同身份而已。」