中職／樂天可能改合資入股？ 影響桃猿轉賣金額

2019-09-18 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



日媒報導的猿隊轉賣金不如預期，據傳可能是樂天會改用合資方式入股猿隊。 聯合報系資料照 分享 facebook

Lamigo桃猿轉售日資樂天集團明天揭曉，日媒報導，參考三年前富邦集團接手義大犀牛的價碼，轉賣金約落在11億日圓（約新台幣3.18億元），但據了解，樂天在一開始曾經開價新台幣五億元，卻是遭桃猿拒絕。

猿隊在7月初拋出尋求轉售震撼彈，當時外界估計，猿隊近年在中職保有最佳戰績和人氣，不僅在七年內五度收穫總冠軍，票房也位居四隊之冠，轉賣金可望上看六億元，刷新1995年興農牛以5.27億元接手俊國熊的中職紀錄。

不過日媒引用2016年富邦出面買下義大犀牛當範本，當時同為金融集團，只花約2.8億元轉賣金，但值得一提的是，義大犀牛雖在轉賣前奪下隊史見的總冠軍，和猿隊王朝相比，仍有一段落差。

樂天在本月初便傳出接洽猿隊，始曾給出五億元的轉賣數字，但未獲猿隊肯首，如今若是成交，應該不會低於這個數字。

今天球界也傳出另一說法，樂天集團有可能以合資方式進駐猿隊，只成為背後大股東，而領隊劉玠廷和原經營團隊都會繼續留任，劉玠廷對此回應，「不方便透露。」

若樂天僅對猿隊持股五成，日媒報導的11億日圓就和行情價相去不遠，不過最終數字為何？就看明天猿隊和樂天共同召開記者會是否揭曉。

事實上，猿隊在7月宣布有意轉售後，就有大型企業喊出高額轉賣金，在國民黨總統初選參選人郭台銘的牽線下，傳出鴻海子公司富士康想以5.88億元收購，不過最終並無下文，猿隊隨後也發布聲明，雙方之間沒涉及任何有關球隊轉手的細節。