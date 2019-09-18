中職／買猿隊推廣行動支付？ 樂天的最佳行銷

2019-09-18 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



中職今年即將走完30個年頭，還沒有出現過外資經營球隊，樂天有望成為第一個對象。 圖／日本樂天提供（資料照） 分享 facebook

Lamigo桃猿隊轉售案今天傳出大進展，日媒報導日資樂天集團和猿隊在昨晚達成共識，明日會有官方宣布。近年來樂天集團積極布局世界體壇，不只在日本境內擁有職業棒球、足球隊，連全球享有盛名的西甲巴塞隆納也是他們的合作對象。

樂天集團近年在世界各地都有投資運動事業，2014年買下日本職業足球聯盟J1神戶勝利船經營權，2017年成為西甲豪門巴塞隆納的球衣贊助商，簽下四年2000萬歐元的巨型合約。另外，他們更早在2009年就涉足網壇，長期冠名ATP日本公開賽，今年的NBA新賽季將在10月8日、10日移師日本打開幕戰，也是因為樂天是贊助商。

中職今年即將走完30個年頭，還沒有出現過外資經營球隊，樂天有望成為第一個對象；根據中職聯盟現有明文規章，只有新加入球隊有外資條款和限制，原有球團並沒有規範。另外，樂天集團在7月也以「樂天國際商銀」在台灣拿到純網銀執照，所以已跳脫外商身分。

樂天在台灣成立網路銀行，進軍職棒可做旗下行動支付事業的最佳推廣，自今年1月起，日職金鷹和J1神戶勝利船隊，在主場全面實施無現金交易，以樂天Pay綁定信用卡進行場內消費，若是正式接手猿隊，未來或將以相同科技引進中職主場。