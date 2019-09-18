中職／樂天收購猿 領隊劉玠廷：19日記者會說明

2019-09-18 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



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日媒大幅報導樂天集團收購Lamigo桃猿隊，傳聞雙方在昨天達成共識，近日就會有官方宣布，據了解各隊常務理事已經知情，猿隊將於明天在中華職棒聯盟召開記者會說明。

猿隊領隊劉玠廷今早出面回應日媒的報導，坦承樂天成為猿隊買家的新聞，「的確有這麼一件事」，至於細節和詳情，明天會和樂天代表一同召開記者會，正式對外說明。

樂天收購猿隊一案大勢底定，有望成為中職第一支外資球隊，先前澳職和沖繩也有意成軍新球隊叩關中職，不過皆未有下文。