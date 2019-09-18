中職／彭政閔出書《證明自己：彭政閔》 今天全台上市

2019-09-18 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 黃麗華 ╱即時報導



中職人氣王彭政閔即將於9月29日在台中洲際棒球場引退，告別32年身為棒球員與19年的職棒球員生涯，他的第一本授權傳記《證明自己：彭政閔》，今天在全台上市；談到這個書名，「恰恰」說，「這是小時候不知哪來的天真想法，或許是因為『政閔』與『證明』的音有點像，所以心中一直迴盪著一句話『我要證明，因為我叫彭政閔！』」

《證明自己：彭政閔》是由聯經出版，彭政閔以第一人稱自述，由體育主播簡政光採訪撰文，「恰恰」表示：「這本書就是我的人生目前為止的經歷，也是我印象比較深刻的回憶。」由他以自己的視角出發，回顧32年棒球路上的人生風景。

彭政閔在前言訴說原本對棒球是毫無所知，直到念小四時因為太皮，被高雄樂群國小班導帶去參加附近的復興國小棒球隊測試會，卻因跑步太慢被刷掉，老師不死心，一定要他送進球隊，情商教練收留，讓他回去給家長簽同意書，意外開啟棒球路；沒想到改變了他的一生，甚至影響後來台灣棒球的發展，成為球迷們的精神指標。

「大象腳步雖慢，但總會到達終點。」自認不是棒球天才的彭政閔，面臨過各種考驗，也遇到很多貴人，最重要的推手就是爸爸彭建明，也是球迷熟悉的「恰爸」。「恰恰」說，「從小到大，爸爸就是我的『心靈導師』兼『專屬教練』， 從自己的第一場比賽到進入職棒，他總在場邊觀戰，關心沒少過。打職棒19年以來，我已養成只要是出發前或是比賽後，都會打電話向爸爸報告的習慣；但爸爸總是愛念我，直到今年我宣布要退休，他才收斂一點。」

「恰恰」在每個階段都會設定目標，以一步一腳印且一次次盡力完成自我挑戰，像是剛加入少棒隊時證明自己可以打棒球，2005年季中怒砸變電箱事件後，在2007年想證明自己能再創高峰，今年元月30日宣布球季結束後退下球員身份，在引退年要證明自己即使是在41歲才引退，還是很有能力的。

最後他談到尋求成功的模式，就是「尊重」，「尊重自己的職業，尊重彼此，尊重棒球。」

不捨「恰恰」即將從球員戰場退下之際，球迷們不妨先來品味他的棒球心裡話。