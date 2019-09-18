中職／Lamigo桃猿要賣給樂天？ 日媒：交涉順利

2019-09-18 07:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



Lamigo桃猿7月由領隊劉玠廷宣布啟動轉賣程序，這個月初傳出日商樂天集團有意出手，日媒「sanspo.com」今天證實報導，指出有消息來源表示，樂天和猿隊之間買賣交涉順利。

日媒報導指出，樂天近年來積極投資世界體壇，增加在全球的影響力和曝光度，包含西甲足球強權巴塞隆納、美國職籃NBA，都看得到贊助身影，進軍台灣球界、買下七年內五度抱回中職總冠軍的猿隊，可能也在策略當中。

本月五日，聯合報報導樂天國際商銀對猿隊轉售案有興趣，可能成為買家，日本總部公關回應「不予置評」，如今，「sanspo.com」取得球界相關人士的證詞，指出「和Lamigo之間的買賣交涉很成功」。

文章當中也介紹，猿隊是中職近年強權，去年完成二連霸，是台灣相當有人氣的球隊，球迷年齡層也年輕，不過卻苦於薪資規模擴張，母企業為製鞋公司，無法支撐龐大的開銷，希望找到新企業接手，有不少日本人士進行接洽，目前看來樂天最有出線的可能。

樂天在台灣的商業版圖從2008年網路購物網站「樂天市場」展開，今年3月和電商龍頭「PC home」建立合作，7月底時，以「樂天國際商銀」拿到台灣純網銀職照，正積極擴展全方位事業。

樂天集團在日職也擁有樂天金鷹隊，陣中擁有宋家豪和王彥程兩位台灣選手，若是再擁有一支中職球隊，未來雙向交流可以想見。「sanspo.com」進一步點出，去年火腿取得的「四割男」王柏融就是來自猿隊，8月時日本國家隊總教練稻葉篤紀來台視察，也點名另一位猿隊球員林立值得注意。

報導也提到台灣富邦集團三年前以金融企業的身分，接手義大犀牛，估計這次猿隊的轉賣金也會落在11億日元左右。