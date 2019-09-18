中職／先發及牛棚都失調 桃猿面臨巨大危機

總冠軍二連霸的Lamigo桃猿已連續五個半季封王，今年下半季雖然跌跌撞撞，8月中仍一度登上首位。但8月22日遭到中信兄弟超越之後，戰績一瀉千里，當週至今(8/20~9/15)的20場賽事中，勝率只有0.250，僅拿下5勝15敗。從第一名跌至第三，勝率不足5成，只領先墊底的獅隊1.5場差。最後連全年勝率都不保，遭到富邦悍將超車，2年半來首度失去王座。

前兩年Lamigo都是一年拋三次彩帶，今年上半季也輕鬆封王，現在卻面臨極大的危機，整季戰績甚至可能墊底。 聯合報系資料照片 分享 facebook

今年Lamigo異動並不多，野手部份改變最大的是王柏融離隊，所幸朱育賢、林立、陳晨威等球員提供穩定火力支援，把影響降至最低。桃猿上半季的打擊或全壘打表現，更優於去年擁有大王坐鎮之時，雖然全壘打率(AB/HR)略輸中信兄弟，但僅僅是些許的差異。

下半季Lamigo再度躍升為全聯盟最會轟的球隊，目前他們已經有3位20轟的打者，林立也只差2支，隨時有機會加入。雖然他們打擊三圍仍是聯盟最佳球隊，但在下半季卻是唯一退步的球隊。整體而言，桃猿打擊表現還算是很優異，只是與對手的差異縮小，尤其中信兄弟下半季得分效率超過他們，這是打擊部份目前的問題。

Lamigo桃猿今年度上下半季vs.前兩年投打表現對照。 Tzuyi製表 分享 facebook

但是桃猿面臨最大的窘境，還是在投手環節。他們下半季投手防禦率逼近6.00大關，比上半球季高出1.3左右，是這3年中所有球隊最差的數據。然而在勝投及防禦率排行榜上，他們擁有前五傑的尼克斯及李茲兩位外籍投手，加上擁有10勝本土投手王溢正，怎麼看都不應該讓猿隊陷入目前的泥淖中。

原因是除了上述三位先發投手外，Lamigo今年第三位洋投及第五號先發，在安排上非常不順。洋投從史博威到冠猛，再換到多猛，3位投手16場先發竟然只有富邦貢獻2勝，難現當年三洋投打天下的光景。前幾年的第五號先發林樺慶，今年投球協調性出問題，球路幾乎沒有壓制力。上半季一度表現優異的翁瑋均，第3勝拿到後開始不穩定，已有3場單場失分7分。

Lamigo先發投手中，目前幾乎是靠李茲一人在撐場面，近20場比賽中，所拿下的5勝他就包辦3場。 聯合報系資料照片 分享 facebook

造成戰績被逆轉的近20場比賽中，防禦率部份先發投手為6.71，牛棚投手為6.25，這樣的表現是先前打擊年才會出現的數據。資深的牛棚投手，可能經過幾年的操勞，因傷痛或疲勞影響表現，像是陳禹勳及王躍霖近期狀況才稍微回穩。不過平均先發投手只能負擔約5局，並有6場比賽是未滿4局，造成牛棚負擔大增。因此他們必須嘗試其他投手，包含蘇俊璋、林逸翔、葉家淇及黃偉晟等，不過因為狀況都不穩，並未獲得太好的效果。這幾場比賽中拿下的5勝，其中3勝是李茲先發所取得，另外2勝就是富邦貢獻給兩位「猛哥」洋將，15敗則是先發貢獻9敗，後援吞下6敗，顯現投手問題的惡性循環。

Lamigo牛棚中，多位資深投手因傷痛或疲勞影響表現，年輕投手則是銜接不上，嚴重斷層影響戰績。 聯合報系資料照片 分享 facebook

除了球員的問題外，教練團似乎也有狀況。9月13日賽前，Lamigo將蘇俊羽升上一軍，並在當日比賽就登板，但是只投了3球就被換下，並在賽後下放二軍。這讓總教練洪一中大為不滿，認為投手教練竟然未能發現球員有傷，還需要他處理。這茶壺內的風暴，更加凸顯猿隊投手從上到下都出了不小的問題。

無論Lamigo下半季狀況如何，他們都已經是季後賽名單的一員，仍有機會挑戰三連霸。不論是遇上想替精神支柱彭政閔爭取最後榮耀的中信兄弟，或是想在棒球及籃球場上都封王的富邦悍將，這兩隊勢必將士用命全力以赴，在士氣上可能就已經略勝一籌。猿隊需要及時解決問題，才能扭轉低潮，拋下可能的最後一次彩帶。