中職／紐維拉連9場優質先發 兄弟擊敗悍將

2019-09-17 22:58 中央社 新北17日電



中職下半季前兩名球隊直接交鋒，中信兄弟隊今天投打俱佳，張志豪敲出個人本季第24轟，先發投手紐維拉6局好投，連9場出賽優質先發，率隊以4比3擊敗富邦悍將隊。

中職下半季爭冠關鍵期，今天賽前中信兄弟戰績為下半季首位，富邦悍將隊僅落後兄弟1.5場勝差，兩隊今天起在新莊棒球場打2連戰，將直接影響戰績排名。

今天比賽兄弟2局就有攻勢，2人出局後陳子豪率先敲出安打，張志豪開轟，2分砲幫助球隊取得領先，也是個人本季第24轟，全壘打數追平個人目前為止生涯單季最多轟，有機會再推進紀錄。

兄弟6局靠著詹子賢安打、短打推進、陳子豪二壘打送回第3分，7局再靠著岳東華、王威晨接連安打，取得4比0領先。

悍將隊前6局受制於兄弟先發投手紐維拉，沒能拿下分數，7局靠著接連保送、安打、滿壘時胡金龍選到保送、擠回團隊第1分，8局再起攻勢，靠著保送、陳品捷二壘打、高國麟適時安打，再送回2分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

兄弟隊先發投手紐維拉近期出賽表現亮眼，今天總計投6局被敲5支安打，投出7次三振、無失分，連續9場出賽優質先發，拿下個人本季第7勝。

紐維拉表示，9月的每場比賽都很關鍵，不僅是對悍將，今天比賽投到6局出現連續保送狀況，「每次出手前，都想著要讓打者打不到、想要三振他們」，不希望讓悍將隊打者在打擊區太舒服。

紐維拉也特別感謝今天搭擋捕手高宇杰，「他的擋球和配球都很好」，球隊才能順利的拿下勝利，接下來每場比賽一樣都會抱著必勝的決心。

兄弟隊「恰恰」彭政閔，本週將告別新莊棒球場，今天先發打第5棒、指定打擊，4局敲出安打，總計4打數敲出1支安打；明天彭政閔新莊棒球場終戰，目前內野票已經賣完，預售票賣出超過9000張，有望挑戰本季新莊棒球場第2度滿場（1萬2100人）。