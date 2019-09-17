親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑
運動筆記「神帽之亂」? NO… 是神明指示要台灣人練「鐵人三項」【關於跑步】　我想說的是…它好虐心
健行筆記【台北士林】秋雨甫過烈日灼身．小油坑登七星山觀音山/楓櫃斗湖步道
NBA焦點球員- Ricky Rubio & Marc Gasol (9月15日)焦點球員- Patty Mills & Joe Ingles (9月15日)

中職／張志豪第24轟致勝 兄弟穩居下半季龍頭

2019-09-17 22:14聯合報 記者藍宗標╱即時報導

中信兄弟隊今天在新莊球場對富邦悍將之戰，張志豪二局上砲轟悍將先發投手班華德，中外野兩分砲成為致勝一擊，兄弟終場4：3獲勝，下半季排名仍居第一，領先悍將拉大到2.5場勝差。

張志豪本季第24轟出爐，追平個人單季最多轟紀錄，產量和詹子賢並列全聯盟第四，前三名是朱育賢28轟、蘇智傑26轟、林智勝25轟。

兄弟洋投紐維拉先發六局，被揮出五支安打，飆出七次三振，最近連續17局無失分、奪下三連勝，本季戰績升至7勝3敗；他在兄弟兩季第十勝到手，也是對悍將首勝，終止對戰三連敗。

班華德投六局被揮出七支安打，包括張志豪全壘打，失三分吞敗，本季吞下三連敗，勝場仍未開張。

兄弟六局上靠詹子賢、陳子豪安打攻下第三分，七局上岳東華、王威晨安打追加第四分，拉大到4：0領先。

悍將直到七局下才有攻勢，面對兄弟兩名後援投手王鴻程、洪宸宇，靠一支安打、三次四死球破蛋，胡金龍在滿壘時獲保送，攻下全隊第一分。

兄弟牛棚八局下再出狀況，江忠城保送林哲瑄後，陳柏豪接手又被陳品捷、高國麟連揮安打，讓悍將追回兩分，九局下「守護神」李振昌登板，連續解決三人保住勝果。

這場「金控大戰」湧進5618人觀戰，彭政閔四打數一安打，兩隊明天原地再戰，將是他生涯19年在新莊最後一戰，預售票已經賣出九千張，內野區銷售一空，有機會出現滿場紀錄。

中信兄弟張志豪2局上敲出兩分打點全壘打。記者余承翰／攝影
中信兄弟張志豪2局上敲出兩分打點全壘打。記者余承翰／攝影
分享

張志豪詹子賢中信兄弟富邦悍將

相關新聞

中職／張志豪全壘打超越鷹俠 生涯121轟史上第11

2019-09-17 23:01

中職／彭政閔魅力無法擋 兄弟唯一票房成長球隊

2019-09-17 19:06

中職／彭政閔引退後兩場補賽 領隊：有需要就上

2019-09-17 18:07

日職／亞冠曾狠K中華隊 今永重振成澤村賞熱門

2019-09-17 07:00

中職／恰恰18日新莊最終戰 兄弟拚封王M5

2019-09-17 00:47

中職二軍／兄弟曾頌恩代打敲首轟 蔣智賢快歸隊

2019-09-16 21:35

中職／悍將下半季與兄弟爭冠 拚季後賽雙保險

2019-09-16 20:04

中職／彭政閔929告別秀後 兄弟還有兩場補賽

2019-09-16 17:25

12強賽／中華28人10月1日出爐 王建民赴日尋才

2019-09-16 15:45

日職／火腿指佐佐木更勝大谷：近30年最佳新秀

2019-09-16 12:14

日職／調度補強皆受質疑 栗山英樹續任大危機

2019-09-16 07:00

中職／悍將橫掃猿 全年勝率保第1

2019-09-16 00:37

中職／府城告別秀沒安打 恰恰：有點可惜

2019-09-16 00:34

中職／悍將缺乏年輕重砲 火力接班成為隱憂

2019-09-11 07:00

日職／松坂世代又兩人退 明年恐只剩和田、藤川

2019-09-10 07:00

日職／拚4本土球員百分打點 西武打線史上最強

2019-09-09 07:00

中職／羅暐捷世界盃大爆發 統一獅甜蜜的負荷

2019-09-05 07:00

日職／30轟3人組27年後再現 燕子迷感慨多

2019-09-05 07:00

中職／大王成績落差太大 值得國內球員警惕　

2019-09-04 07:00

中職／悍將耐心等伍鐸 賠了夫人又折兵

2019-08-28 07:00

日職／想與野村克也齊名 森友哉要先過吉田這關

2019-08-27 07:00

日職／史上最強游擊手 坂本勇人30歲就卡好位

2019-08-26 07:00

中職／鄭凱文雙10只失1分 50萬月薪物超所值

2019-08-26 07:00

日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

2019-08-22 07:00

中職／仲裁贏家陳子豪 炸裂聲中拚單季20轟

2019-08-21 07:00

中職／沉默王牌潘威倫 紀錄高牆後輩難跨越

2019-08-19 07:00

日職／年紀大又不會守 巴倫汀為何還這麼搶手？

2019-08-19 07:00

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／八隊擁奪冠實力 火箭：我們會強至少四年

2019-09-17 10:01

MLB／打5小時才第9局 王建民洋基恩師稱難看

2019-09-17 11:07

獨行俠國際軍團 新賽季會有多大驚奇？

2019-09-17 07:00

NBA／投資有道計畫39歲退休 格林：目標億萬富翁

2019-09-16 18:04

NBA／雙人組合當道 布萊恩：體系、綠葉更重要

2019-09-17 11:16

NBA／未來兩季薪資上限公佈 2021自由市場大年

2019-09-17 16:33

NBA／魔術執行三小將選擇權 盼狀元佛爾茲再起

2019-09-17 09:39

NBA／湖人衝擊總冠軍 美媒列出三大關鍵

2019-09-17 19:00

MLB／36歲賈納還不想退休 向洋基喊話明年續留

2019-09-17 09:32

世籃賽／魯比歐圓冠軍夢 大加索穿昔日戰袍慶賀

2019-09-17 00:45

NBA／不願錯過慈善網球賽 唐西奇IG求德佬

2019-09-17 12:50

日職／亞冠曾狠K中華隊 今永重振成澤村賞熱門

2019-09-17 07:00

NBA／德佬慈善網球大賽登場 老戰友不忘吐槽

2019-09-17 12:15

MLB／大谷翔平人緣佳 天使教頭：他很好笑

2019-09-17 13:00

恰是傳奇3／國際賽經典時刻 彭政閔就是「穩」

2019-09-17 11:25

中職／恰恰18日新莊最終戰 兄弟拚封王M5

2019-09-17 00:47

世籃賽／連兩屆摘銅振士氣 法國悍將放眼東奧

2019-09-17 08:46

桌球亞錦賽／中華男桌退伊朗 連5屆闖4強

2019-09-16 23:45

大陸羽賽／西班牙前球后傷後代表作 拍下世錦賽銀牌

2019-09-17 17:22

大陸羽賽／王子維闖頭關 小天、小戴18日登場

2019-09-17 14:17

MLB／拚季後賽全主場優勢 太空人瞄準龍頭

2019-09-17 00:44

泛太平洋女網／謝淑薇逆轉前球后 雙詹也開紅盤

2019-09-17 14:20

MLB／瑞佐例行賽可能報銷 葉力奇感同身受

2019-09-17 11:39

桌球亞錦賽／中華女團無緣射日 奪19年來首銅

2019-09-17 16:06

桌球亞錦賽／跨日大戰 女團隔19年搶金牌戰門票

2019-09-17 00:41

MLB／楚奧特45轟提前收工 索勒追平就等奪魁

2019-09-17 16:57

MLB／大都會雷神換「捕」成功 本周改搭李維拉

2019-09-17 10:24

MLB／川普親頒總統自由獎章 李維拉前進白宮

2019-09-17 07:52

中職／張志豪第24轟致勝 兄弟穩居下半季龍頭

2019-09-17 22:14

中職／彭政閔引退後兩場補賽 領隊：有需要就上

2019-09-17 18:07

大陸羽賽／戴資穎領軍 7組台將常州搶勝

2019-09-17 18:37

萬金石馬18日中午報名 上坡改下坡破PB機會大

2019-09-17 11:52

中職／彭政閔魅力無法擋 兄弟唯一票房成長球隊

2019-09-17 19:06

MLB／今日戰績表 國聯中區三強同日贏球持續緊咬

2019-09-17 16:27

大陸羽賽／楊肉盧內戰勝廖蘇配 挺進男雙第二輪

2019-09-17 11:45

MLB／死忠白襪鐵粉 112歲生日首度進球場圓夢

2019-09-17 18:48

鐵人三項／「宮廟冠軍神帽」之亂 期盼帶動三鐵風氣

2019-09-17 16:43

海碩盃／6台將今拚首勝 單打大咖退賽

2019-09-17 00:38

鐵人三項／爆紅宮廟帽加持 花蓮港首次鐵人賽

2019-09-17 16:05

亞錦賽男排／中華隊八強複賽不敵韓 明對巴基斯坦搶勝

2019-09-17 19:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top