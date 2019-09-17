中職／張志豪第24轟致勝 兄弟穩居下半季龍頭

2019-09-17 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中信兄弟隊今天在新莊球場對富邦悍將之戰，張志豪二局上砲轟悍將先發投手班華德，中外野兩分砲成為致勝一擊，兄弟終場4：3獲勝，下半季排名仍居第一，領先悍將拉大到2.5場勝差。

張志豪本季第24轟出爐，追平個人單季最多轟紀錄，產量和詹子賢並列全聯盟第四，前三名是朱育賢28轟、蘇智傑26轟、林智勝25轟。

兄弟洋投紐維拉先發六局，被揮出五支安打，飆出七次三振，最近連續17局無失分、奪下三連勝，本季戰績升至7勝3敗；他在兄弟兩季第十勝到手，也是對悍將首勝，終止對戰三連敗。

班華德投六局被揮出七支安打，包括張志豪全壘打，失三分吞敗，本季吞下三連敗，勝場仍未開張。

兄弟六局上靠詹子賢、陳子豪安打攻下第三分，七局上岳東華、王威晨安打追加第四分，拉大到4：0領先。

悍將直到七局下才有攻勢，面對兄弟兩名後援投手王鴻程、洪宸宇，靠一支安打、三次四死球破蛋，胡金龍在滿壘時獲保送，攻下全隊第一分。

兄弟牛棚八局下再出狀況，江忠城保送林哲瑄後，陳柏豪接手又被陳品捷、高國麟連揮安打，讓悍將追回兩分，九局下「守護神」李振昌登板，連續解決三人保住勝果。

這場「金控大戰」湧進5618人觀戰，彭政閔四打數一安打，兩隊明天原地再戰，將是他生涯19年在新莊最後一戰，預售票已經賣出九千張，內野區銷售一空，有機會出現滿場紀錄。