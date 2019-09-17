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日職／亞冠曾狠K中華隊 今永重振成澤村賞熱門

2019-09-17 07:00福耳

今年球季已剩不到10場的賽程，除了球隊戰績外，球員個人獎項爭奪也在此時呈現白熱化的現象，當中大部分的個人獎項是自己努力就能夠爭取的，但也有一些獎項是由球界人士票選或評選出來的，澤村榮治賞(簡稱澤村賞)就是當中的代表性大獎。

澤村賞是為紀念第二次世界大戰前的傳奇投手澤村榮治所設立的獎項，澤村是名強力完投型的先發投手，雖因戰事而只有短短5年的職棒生涯，但出賽105場中先發86場，投了765又1/3局，拿下63勝22敗，防禦率只有1.74，且有65場完投、20場完封的紀錄，所以這個獎項的表揚對象即為先發完投型的投手，且原則上兩聯盟單季合計評選一人，但過去也曾有兩人同得及從缺的狀況發生。

巨人先發投手菅野智之連續兩年獲得澤村賞，成為繼杉下茂、金田正一、村山実、斎藤雅樹...
巨人先發投手菅野智之連續兩年獲得澤村賞，成為繼杉下茂、金田正一、村山実、斎藤雅樹後第5位達成這項成就的投手，可惜今年無法成為史上第一位3連霸得主。 聯合報系資料照片
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評選標準共有8項，包括勝投、防禦率、勝率、三振數、出賽數、完投數、投球局數以及18年新增加的優質先發率(QS)，條件如下表。當然，由於在近年來棒球發展的趨勢中，先發投手的投球數也被控制在一定的量，有幾項標準越來越不容易達到，尤其是投球局數及完投數這兩項，因此也不必然一定要達到所有的標準才能獲獎，過去10年就有4位澤村賞得主投球局數未滿200局，也有一半的得主完投低於10場。

福耳製表
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就這些標準來評鑑今年的先發投手，先來看看較關鍵的防禦率方面，目前低於2.5的有DeNA的今永昇太的2.39、廣島強森(Kris Johnson)的2.44這兩人，接著是火腿有原航平的2.52、中日大野雄大的2.59、軟銀千賀滉大的2.83及巨人山口俊的2.88；勝投數部分，有原與山口都有14勝，今永與千賀是13勝，強森是11勝；三振數則是千賀的214次為最多，他也應該會是本季唯一三振數破兩百的投手，山口的175次居次，今永則是173次；這些投手中除了大野之外，其他每個人的勝率都破6成，山口是最高的7成78。

福耳製表
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在這幾個有設立個人獎的項目中，山口目前暫居央聯的勝投、三振及勝率的排行榜首位，今永則是防禦率王，勝場落後山口一場，奪三振少2次，他的防禦率在標準之內，三振數及勝率方面也已達標，出賽數及勝場數都只差2場會到達25場及15勝的基準，159又1/3局的投球局數排第五，看起來本季應無人能到達200局，73.91％%的QS率則只輸給西勇輝跟千賀，3場完投雖不及廣島大瀨良大地的6場，但已是第二多，且3場完投都是完封勝，是全日職最多，從這些數據來看，今永在今年的澤村賞上有很大的競爭力，而山口及千賀兩人也有機會。

橫濱DeNA先發投手今永昇太(左)揮別去年的低潮，本季有望奪得生涯首座個人獎項。...
橫濱DeNA先發投手今永昇太(左)揮別去年的低潮，本季有望奪得生涯首座個人獎項。 福耳攝影
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今永是15年DeNA的第一指名，16年新人球季就有不錯的表現，先發22場拿下8勝9敗2.93防禦率的成績，隔年也先發24場，成績進步到11勝7敗，防禦率維持在2.98，還有2場完封，在對上軟銀的日本一大賽也交出優異的表現，連續兩場先發都投出雙位數三振，是繼達比修有後的第二人。季後入選第一屆亞洲職棒冠軍爭霸賽日本侍Japan國家隊，對台灣的預賽先發投6局無失分，18個出局數中有12次三振，讓台灣球迷留下深刻的印象。

18年季前今永又被選進國家隊，在對澳洲的熱身賽中曾登板投球，歸隊後左肩感覺不適，整季在一、二軍間升降，雖然同樣出賽超過20場，但只有4勝11敗，防禦率也飆高到6.80。今年他從谷底大反彈，重新找回前兩年的狀況，不只有機會奪下首座的個人獎項，也是DeNA大有可能打進季後賽的重要因子。

福耳

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