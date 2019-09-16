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中職／兄弟曾頌恩二軍代打敲首轟 蔣智賢近期歸隊

2019-09-16 21:35中央社 台北16日電

中職今年季中選秀新秀陸續在一、二軍出賽，中信兄弟二軍今天與富邦悍將二軍交手，兄弟野手曾頌恩代打開轟，中職二軍生涯首轟出爐；悍將主力打者蔣智賢出賽敲安，可望近期歸隊。

中華職棒今年季中選秀首輪選進富邦悍將隊投手江國豪、統一獅隊投打雙刀林安可、Lamigo桃猿隊投手蘇俊璋都開始在一軍出賽。

近期也有不少新秀在二軍出賽，兄弟隊二軍今天與悍將隊二軍在嘉義市立棒球場交手，兄弟今年第3輪選進的台東大學棒球隊野手曾頌恩7局代打上場，從林煜清手中敲出全壘打，二軍生涯首轟出爐。

曾頌恩從9月7日開始有二軍出賽紀錄，目前為止5場出賽，總計10打數敲出5支安打，包括1發全壘打，打擊率5成。

兄弟隊今年選秀首輪選進穀保家商畢業的野手岳政華，結束U18世界盃棒球賽後向球隊報到，14日二軍出賽1打數沒有安打，今天比賽先發打第9棒、守中外野，總計3打數沒有安打。

悍將隊今年季中選秀第5輪選進穀保家商畢業的林奕豪，今天比賽代跑上場、沒有打擊機會。悍將隊一軍近期戰績不錯，目前全年度戰績爬上第1名，先前總教練陳連宏表示，主力野手高國輝、蔣智賢將先於二軍出賽1場即可歸隊一軍，蔣智賢今天二軍出賽4打數敲出1支安打，另外選到1次保送。

今天二軍比賽，兄弟隊首局靠著接連2支安打、先馳得點，悍將隊4局追回1分，兄弟7局下半曾頌恩、林明杰依序開轟，單局拿下2分，終場以3比1拿勝。

選秀蔣智賢
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