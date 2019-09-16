中職／悍將拚季後賽雙保險 特殊紀錄前所未見

2019-09-16 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中職下半季賽事只剩最後22戰，中信兄弟隊目前28勝20敗暫居第一，富邦悍將隊27勝22敗居次，兩隊之間只有1.5場勝差，相爭季冠軍的態勢十分明顯；對悍將隊而言，目前年度勝率排名第一，挑戰季後賽更有「雙保險」。

Lamigo桃猿隊從前年上半季起，連奪五座季冠軍，寫下中職空前紀錄，也造成前年、去年都由年度勝率排名第二、第三的球隊先打季後賽第一輪，勝隊再向猿隊挑戰總冠軍。

猿隊今年下半季優勢不再，尤其最近七連敗是隊史近七年最慘紀錄，戰績掉到22勝27敗，落後兄弟6.5場勝差，完成「連六」機率不大，但中職仍有連續三年進行兩輪制季後賽的可能性。

根據中職規章，獲得上、下半季冠軍以外的球隊，只要年度勝率排名榜首，也可闖進季後賽，首輪先和年度勝率較低的季冠軍進行五戰三勝制比賽，勝隊晉級總冠軍賽，再和勝率較高的季冠軍七戰四勝決定王座。

中職過去29季曾經出現八次兩輪制季後賽，1998、99年單一球季制（未分上、下半季）直接取前三名晉級，2005、06、07、08年則是聯盟規定六隊取三隊，今年如果出現非季冠軍、年度勝率排名第一的球隊晉級，產生兩輪制季後賽，將是史上頭一遭。

其實除了悍將隊可拚年度勝率第一、下半季王座「雙保險」，兄弟年度勝率雖居第三，但只落後悍將隊3.5場勝差，不是沒有逆轉戰局的機會，接下來兩周賽事很有看頭。