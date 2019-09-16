恰是傳奇2／不只變電箱 彭政閔旅外泡湯都因打傷手

2019-09-16 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



中信兄弟老將彭政閔球員生涯進入倒數，多年來他扛起中職看板的角色，穿著「23」號黃衫征戰19年，有人說「變電箱事件」是他留在國內的轉捩點，但其實在進入中職之前，「恰恰」就有旅外機會，卻一樣因為手受傷擦身而過。

彭政閔雖然少棒、青少棒啟蒙較慢，但隨著身材逐漸發育，再加上比隊友更加勤奮苦練，終於在國二當選IBA世界青少棒中華代表隊，對於第一次出國比賽，「恰恰」現在都還印象深刻，「在巴西，當時本來贏球，被裁判弄到輸球。」

小時候家境不好的彭政閔笑說，看到別人出國都去玩，自己卻是因為棒球到處出國比賽；上高中後，他也成為IBA世界青棒賽國手，逐漸嶄露頭角，曾吸引美職洋基、勇士和馬林魚球團關注，沒想到最後卻因為為朋友義氣相挺，在一場打架衝突中造成手掌骨折，錯失第一次旅外契機。

因為背負家計，彭政閔提早告別業餘，透過中職選秀會進入兄弟象，隨後逐漸繳出漂亮又穩定的成績單，贏得當家「一哥」的頭銜，多年來他陪著球隊歷經場內、外風雨，不少隊友稱讚其領袖特質，例如看到對手拋彩帶，「恰恰」主動喊住全部人，要大家留下來看完，牢牢記住當下的失敗，才能把不甘心化為下波動力。