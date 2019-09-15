影／中職 悍將三連戰橫掃桃猿

2019-09-15 21:59 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



富邦悍將今晚在新莊主場進行對Lamigo桃猿三連戰的最後一場比賽，兩隊打完九局以6比6打成平手，富邦悍將在十局下靠戴培峰的再見高飛犧牲打，打回一分，終場悍將以7比6氣走桃猿，三連戰橫掃對手，富邦對戰Lamigo取得五連勝，也讓桃猿隊苦吞七連敗。