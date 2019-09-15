中職／悍將延長賽贏球 猿吞近7年最長7連敗

2019-09-15 21:44 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將戴培峰延長賽擊出再見高飛犧牲打。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

Lamigo桃猿隊近期狀況不理想，今天對戰富邦悍將隊，兩隊在正規賽9局各敲出3支全壘打，包括悍將隊高國麟生涯首次雙響砲，而兩隊鏖戰近延長賽後，悍將隊在10局下靠著戴培峰在滿壘時揮出再見高飛犧牲打，以7：6贏球，拿下3連勝，並讓猿隊吞下隊史近7年來最長的7連敗。

悍將隊今天推陳仕朋先發，猿隊在2局上先有攻勢，林泓育揮出安打，接著郭嚴文掃出右外野方向的2分全壘打（本季第14轟），替猿隊打下2：0領先。

悍將隊在3局下靠林宥穎本季第2轟、生涯第10轟追回1分，5局下高國麟再揮出左外野陽春全壘打（本季第6轟），將比數扳成2：2平手。

猿隊自3局起，連續3局沒有擊出安打，直到6局上陳俊秀率先上場，從陳仕朋手中轟出中外野陽春全壘打（本季第22轟），助猿隊敲回超前分，下一棒林泓育再獲保送，推進上二壘後，靠朱育賢的二壘打跑回分數，猿隊4：2領先，也把陳仕朋打退場。

7局上猿隊又有攻勢，余德龍選到保送上壘，靠隊友推進上三壘，2出局後陳俊秀揮出中外野二壘打送回全隊第5分，猿隊5：3領先。

富邦悍將高國麟撃出雙響砲，獲選單場最有價值球員。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

悍將隊在7局下靠王正棠的保送展開反攻，高國麟再把球揮出中外野大牆，形成一發2分全壘打，連2打席開轟，生涯首度單場雙響砲，幫助悍將隊將比數追成1分差。高國麟本季累積7轟，近4場比賽敲3發全壘打，且3轟都是棒打李茲。

8局下猿隊推出陳禹勳登板，但沒能守住局面，悍將隊靠保送和胡金龍的安打攻占得點圈，林哲瑄揮出安打送回追平分，2出局後高國麟獲觸身球保送形成滿壘，陳禹勳發生暴投送分，悍將隊6：5超前。陳禹勳下半季連19場出賽無責失也破功。

但悍將隊終結者陳鴻文在9局上登板，也沒守住球隊的領先優勢，被首名打者林立轟出中外野陽春全壘打（本季第18轟），兩隊6：6再戰成平手。

9局下猿隊推新秀投手蘇俊璋登板，是他生涯在一軍第2場出賽，守住二壘有人的局面，沒有失分，讓戰線延長至第10局，而蘇俊璋10局下續投，因3次保送製造滿壘危機，替補上場的戴培峰把握當英雄的機會，揮出中外野高飛犧牲打，助悍將隊留住勝利。

陳鴻文後援2局，被敲2安（1轟），失1分，拿下勝投；高國麟單場雙響砲奪單場MVP。蘇俊璋後援吞下生涯首敗。