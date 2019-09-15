中職／恰恰台南告別戰5支0 兄弟靠陳韻文暴投勝

2019-09-15 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



彭政閔全場五次打擊掛零，四次外野飛球、一次滾地球出局，未能在台南最後一戰留下安打紀錄。 聯合報系資料照 分享 facebook

中信兄弟隊今天在台南球場對統一獅隊之戰，「恰恰」彭政閔完成生涯19年在府城最後一役，以兄弟先發三棒、指定打者身分打滿全場，雖未揮出安打仍是最受矚目的焦點，兄弟在延長十局上靠獅隊「守護神」陳韻文連續兩次暴投超前比數，終場以3：2獲勝。

這場象、獅大戰吸引7098人進場觀戰，位於三壘側的兄弟休息區上方坐滿象迷，不少人從外地專程趕來，就是為了向彭政閔致敬，這也是台南球場本季觀眾第二多的比賽，只落後4月13日同樣象、獅戰7155人紀錄。

彭政閔全場五次打擊掛零，四次外野飛球、一次滾地球出局，未能在台南最後一戰留下安打紀錄。

獅隊二局下靠陳鏞基陽春砲、本季第11轟取得領先，兄弟四局上詹子賢二壘打後，張志豪、黃鈞聲安打掩護追成1：1平手。

「大師兄」林智勝六局上轟出陽春砲，本季第25轟出爐，兄弟反以2：1超前；獅隊七局下攻勢再起，林祖傑、江亮緯、林靖凱安打攻下一分，雙方二度平手，打進延長賽。

陳韻文九局上未失分，十局上再登板，保送首名打者陳子豪後，兄弟換上林書逸代跑，吳東融犧牲觸擊把他送上二壘，接下來陳韻文控球不佳，連續出現兩次暴投，讓兄弟攻下致勝分。