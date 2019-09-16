日職／調度補強皆受質疑 栗山英樹續任大危機

日本火腿隊監督栗山英樹正面臨近幾年來處境最為尷尬的一個球季。14日敗給了軟銀鷹之後，日本火腿隊確定與2019年球季太平洋聯盟優勝無緣，季前的奪冠目標消失，日本火腿這一季確定將以失敗收場。火腿在9月4日敗給了千葉羅德隊之後掉入墊底，雖然在隨後對歐力士猛牛的「最下位攻防戰」中取得3連勝而擺脫墊底，重回聯盟第五，不過尚未從墊底脫離險境，與最後一名的歐力士之間有2場勝差，距離第三名的羅德隊則是3.5場，季後賽門票岌岌可危。

萬一本季不幸掉入B級，將是栗山英樹接掌日本火腿隊兵符8年內第3度。墊底則是繼2013年之後，相隔6年球季、第2度。栗山英樹2012年接下日本火腿總教練，第一年就獲得聯盟優勝，過去7年曾經2度率隊拿下優勝，其中2016年更是打敗廣島鯉魚隊奪下日本一總冠軍，聲勢大漲。

火腿隊監督栗山英樹今年遇到執教生涯重大危機，球隊戰績接近殿底，跟他過去的豐功偉業呈現極大的反差。 聯合報系資料照片 分享 facebook

比較起日本火腿隊從2004年起將主場遷移到北海道札幌巨蛋之後的3名總教練：希爾曼（Trey Hillman；2003-2007）、梨田昌孝（2008-2011）、栗山英樹（2012-），以實績來說，栗山英樹可說毫不遜色。3人都帶兵拿過太平洋聯盟優勝；希爾曼、栗山英樹更是都有日本一的優勝經驗。勝率最高的是；栗山英樹今年是連續第8年擔任監督，追平了大澤啟二的第一次政權（1976-1983），明年如果續任，就將寫下日本火腿隊史上最長政權的監督。

日本火腿季前補強了來自台灣的強打者王柏融以及歐力士強投金子弌大，原本奪冠看好度相當高，也順利在6月的交流戰期間衝上首位。之後雖然暫時滑落，但都能守住第二的席位，並於7月曾經一度逼近首位的軟銀到只差0.5場勝差的距離，保持爭冠的氣勢與希望。卻沒想到進入8月之後跌了一大跤，吞下9連敗並寫下平隊史最差的單月20敗，成為今年球季的最大敗筆，也使得他的去留出現變數。針對續任與否的問題，火腿球團的吉村浩GM在九月上旬對媒體表示：「這是球季結束之後的問題，目前還沒有跟監督討論過。」

栗山英樹(左)原本相當期待王柏融(右)的打擊火力，但最後與一般洋砲的表現有很大的落差。 聯合報系資料照片 分享 facebook

日本火腿OB的金子誠以及稻葉篤紀都是被媒體點名的可能接班人選。其中稻葉篤紀由於是現任日本國家隊監督的身分，因此最快也必須等到明年東京奧運結束。2020年球季先尋找過渡人選，再等奧運結束之後迎接稻葉篤紀上任也是一個選項。如果稻葉篤紀能夠帶領日本隊在奧運打出好成績，他個人的聲望勢必達到巔峰，屆時更能順勢重返老東家接下兵符。

依照目前的態勢，如果最後火腿不幸跌落墊底，火腿就很有可能更換監督；反觀若能逆轉取得CS季後賽門票，就還有續投的機會。栗山英樹曾經於2013年拿過墊底，當時是他上任第二年，不過挾著第一年就幫球隊獲得聯盟優勝的「業績」，地位未被動搖，果然又於2016年封王，並且是從落後最多達11.5場差大逆轉打敗軟銀，拿下隊史第三座日本一優勝。2017年落居第五則是他帶兵之後第二次未進入季後賽，去年回升到第三。今年戰績倍受考驗，也讓他的去留問題再度引起討論。

栗山英樹監督今年大膽嘗試假性先發以及守備移位，嶄新的作戰思維贏得支持。不過是否因此讓選手產生過去所沒有的緊張以及疲勞，適應不良造成8月之後的慘敗，加上對新秀吉田輝星、清宮幸太郎的使用方法都引起外界質疑。另一方面，雖然戰績不佳，卻也有聲音為栗山抱屈，尤其新外籍洋將的補強不力也是火腿敗因，韓寇克（Justin Hancock；0勝1敗、防禦率9.00）、巴貝多（Johnny Barbato；2勝2敗、防禦率5.63）兩名新洋投加起來只有2勝，在馬丁尼茲（Nick Martinez）、上澤直之受傷的情況下缺乏可以銜接的戰力，更形雪上加霜。「台灣大王」王柏融頂著四割男威名，表現卻遠不如預期，又沒有其他洋砲助陣，也重創團隊攻擊戰力，使得栗山英樹留任出現近年來最重大變數。