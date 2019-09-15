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中職／陳俊秀陽春砲 猿隊暫以4比2領先悍將

2019-09-15 19:26聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

Lamigo桃猿第三棒棒陳俊秀在六局上擊出中外野方向陽春全壘打。六局結束，猿隊暫以4比2領先悍將。

桃猿隊陳俊秀擊出陽春砲。記者侯永全/攝影
桃猿隊陳俊秀擊出陽春砲。記者侯永全/攝影
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陳俊秀Lamigo桃猿
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