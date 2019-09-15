中職／暴力猿熄火期來得晚 林立成唯一亮點

2019-09-15 18:33 中央社 新北15日電



猿隊近期進攻熄火，打線中唯一亮點是林立，他表示是堅持攻擊策略獲得成效。 聯合報系資料照 分享 facebook

Lamigo桃猿隊近期戰績不理想，「暴力猿」打線熄火，打擊教練曾豪駒直言時間點比以往發生得晚，戰績壓力、攻擊策略都是問題，打線中唯一亮點是林立，堅持攻擊策略成效佳。

中職Lamigo桃猿隊近期戰績不理想，今天賽前吞下6連敗，近8場比賽投手群失掉74分，打線也熄火，賽前6場比賽總計僅拿下12分，除了先前打擊狀況不佳的朱育賢外，陳俊秀、林泓育近兩週打擊狀況也不如先前突出。

曾豪駒表示，團隊打擊狀況降溫，瓶頸、疲勞都是原因，加上戰績緊繃，球員感覺比較有壓力，上場打擊攻擊策略沒有確實設定、上場急著想要攻擊，無法照著想要的方向做，失敗的機會相對變高。

桃猿隊先發打者打到季末身體上較疲勞，替補球員因為比較少出賽，也感覺自信心不足夠，這兩週比賽團隊攻勢連貫上不佳，曾豪駒點出，過去這樣的狀況時間點應該發生在下半季剛開始，今年來得比較晚，團隊被三振數偏多、上壘率降低，拚戰績關鍵期，必須想辦法趕快調整回來。

曾豪駒直言，好的打者攻擊策略擬定一定要非常清楚，這陣子球隊打者這部分做得不確實，是團隊打擊狀況低迷的原因。

打線中林立是唯一亮點，雖然先前也經過一段體能撞牆期，但找到調整方式，近期打擊手感燙，近12場比賽敲出24支安打。曾豪駒點出林立和去年球季不同的地方，無論揮棒的軌跡、發力的感覺、攻擊的節奏都更進化，最大的差別是「設定策略更堅持」，知道好球也能有選擇不攻擊的空間，攻擊喜歡的球，才能真正造成傷害。