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中職／陳鴻文美技守備 背後接球平時有練

2019-09-15 17:49中央社 新北15日電

中華職棒富邦悍將隊終結者陳鴻文昨天與桃猿隊比賽時，上演背後接球的五星美技。 記者...
中華職棒富邦悍將隊終結者陳鴻文昨天與桃猿隊比賽時，上演背後接球的五星美技。 記者林澔一／攝影
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中華職棒富邦悍將隊終結者陳鴻文昨天與桃猿隊比賽時，在背後接到投手前高彈跳球，他今天受訪時說，其實平常傳接球練習時，也會練背後接球，這次真的很幸運。

陳鴻文開季多中繼出賽，4月底開始改為救援出賽，今天賽前總計46場出賽，投48局僅失9分責失分，戰績5勝、沒有敗績，有4次中繼成功、19次救援成功，防禦率1.69。

陳鴻文救援數慢慢追上目前聯盟救援王統一獅陳韻文的23次，但陳鴻文不斷強調，不會特別去想救援王獎項，只是上場都剛好能幫球隊守下來。

本季除了陳鴻文外，統一獅隊陳韻文、中信兄弟李振昌救援出賽表現都很亮眼，Lamigo桃猿隊陳禹勳雖然遇到一段低潮期，但下半季歸隊越投越好，下半季目前為止後援出賽還沒有責失分。

陳鴻文表示，陳韻文、李振昌、陳禹勳本來就是很好的球員，「他們的實力無庸置疑」，但談起自己，陳鴻文只說是隊友守備幫忙。

悍將隊昨天在新莊棒球場與桃猿隊交手，9局上半悍將3比1領先時陳鴻文接手救援，鍾承祐敲出投手方向高彈跳球，陳鴻文伸手在背後接到球，傳往一壘抓到出局數，他表示，「只是順勢，就是Lucky（幸運），有看到球打過來，覺得角度應該可以接得到」。

陳鴻文解釋，就算自己沒有接到，後面的野手也會幫忙守備，其實平常傳接球練習時，也會練背後接球，不是什麼大問題。

陳鴻文陳韻文統一獅
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