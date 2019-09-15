彭政閔退休／起步平凡無奇 少棒差點被退隊

2019-09-15 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中信兄弟隊41歲老將「恰恰」彭政閔退休倒數，再過兩周就要正式向球迷說再見，很難想像這位中職史上人氣最高的球星，31年前開始打少棒時，不但打不遠也跑不快，能夠一步一腳印奠定棒壇巨星地位，苦練程度絕對超過天分。

彭政閔的棒球啟蒙之路從高雄市復興國小少棒隊展開，念小五時剛好是中職歷史性第一個球季（1990年），他的老家在高雄，很自然成為統一獅隊球迷；「恰爸」彭建明為了培養寶貝兒子，甚至拜託獅隊明星一壘手鄭百勝細心指導，三級棒球階段經過千辛萬苦，才造就出後來對中職影響深遠的重量級人物。

彭政閔的少棒起點和很多職棒球員一樣，個性太皮、不喜歡念書，被送到棒球隊「進行改造」，但胖胖的身材加上天分不夠、表現普通，一度讓教練失去信心，幾乎遭到退隊命運，若非「恰爸」一再拜託，球迷現在能否看到發光發熱的彭政閔真的很難講。

彭政閔是中職史上唯一完成百轟、兩百盜紀錄的球員，他在棒球生涯前五年、國中二年級前都是隊上板凳，到現在還清楚記得，向復興少棒隊報到第一天，除了伏地挺身10下，還要跑100公尺來回10趟，同齡球員21人練不到一周只剩他一個。

少棒剛起步時完全不被看好，實力落後隊友一大截，彭政閔靠長期苦練、前輩指導改變命運，當然也要感謝父親的堅持；他笑說，以前如果逃隊被抓回去可能很慘，家裡也很支持他打棒球，就算回家也會被送回球隊。