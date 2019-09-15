MLB／沒度過滿壘危機 王維中加入海盜首掉分

2019-09-15 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



轉戰海盜的第四場後援出賽，王維中今天對小熊中繼0.2局，被敲三支安打、失三分，是他加入海盜後首度掉分，防禦率升至3.86，終場海盜1：14輸球，連兩天遭小熊屠殺。

王維中在五局下、比數1：7時登板，是今天海盜第一位牛棚投手，先抓到一人出局，之後被保送和兩支安打串聯，形成滿壘危機，雖然讓投手漢崔克斯（Kyle Hendricks）吞下三振，用加盟海盜後第一K取得第二個出局數，但面對下一棒小熊瑞佐（Anthony Rizzo）還是被敲出安打，一棒打掉兩分。

海盜立刻換下王維中，不過接手的霍姆斯（Clay Holmes）一上場接連兩個觸身球保送，讓王維中多失一分責失分，最後靠著捕手快速處理暴投球，跑者在本壘攻防戰出局，才化解這局危機。

王維中休息五天再出賽，此役共丟26球，17顆是好球，最快球速93.4哩（約150公里），來到海盜共投3.1局、失三分，轉隊後防禦率為8.10。

小熊昨天才以17：8打爆海盜，今天再以14：1獲勝，全場14支安打有四發是全壘打，包含布萊恩（Kris Bryant）本季第29轟、是發兩分彈，此役他打擊三支三，帶有四分打點。

漢崔克斯為小熊先發六局，雖然被敲七支安打，但只在四局上因高飛犧牲打丟掉一分，收獲本季第11勝，防禦率3.26。