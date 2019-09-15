中職／戲劇性的獅象大戰 高國慶再見安打退兄弟

2019-09-15 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



統一獅高國慶。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 統一獅隊「復古祭」主題日，本周在台南球場展開，傳統的「獅象大戰」今晚從晚間5點進行到深夜11點59分才結束，比賽中狀況不斷，兩度因雨中斷，還在8局下打出火氣，雙方兩度板凳清空，獅隊在9局下上演大反撲，靠高國慶的再見二壘打，以11：10逆轉勝，中斷兄弟3連勝。

中信兄弟在1局上就靠詹子賢的2分砲轟下2：0領先，個人連兩戰在首局開轟。獅隊陳鏞基也在3局下還以一發2分全壘打，將比數扳平，兩戰敲3轟，生涯101轟出爐。

平手局面下，兄弟周思齊在4局上率先上場又轟出右外野陽春全壘打，連3戰開轟，是他本季第6轟，敲回超前分，還帶動球隊攻勢，接著岳東華、高宇杰都敲安打，王勝偉擊出游擊滾地球造成失誤，兄弟再添1分，以4：2領先。

獅隊在5局下又有攻勢，江亮緯、林靖凱連續安打，陳鏞基在一、三壘有人時擊出高飛犧牲打送回1分。6局下兄弟王鴻程登板連投2次保送還發生投手犯規，留下二、三壘有人的危機退場，陳柏豪接替後製造內野滾地球，因王勝偉發生守備失誤，獅隊將比數追平。

進入第8局時雨勢加劇，比賽因雨中斷近2個小時，直到晚間10點才恢復開打。

兄弟靠安打和2次保送攻占滿壘，張志豪再選到保送擠回超前分，吳東融擊出高飛犧牲打追加分數，壘上跑者再因失誤多添1分，王威晨的安打加上失誤讓兄弟追加分數，詹子賢再補上一發2分全壘打重擊，生涯第5度單場雙響砲，兄弟單局進帳6分，拉開10：4領先。

8局下獅隊進攻，因場地狀況不佳，獅隊代總教練劉育辰在場地整理時上場向主審討論，希望能裁定比賽，讓兩隊和局收場，但兄弟總教練伯納認為此舉為拖延比賽時間，不滿地走上場向劉育辰咆哮，引發兩隊球員衝出場，兩隊各被主審警告一次。

比賽繼續進行後，兄弟投手江忠城對江亮緯投出觸身球再爆二次衝突，雙方又在場中對峙，隨後兄弟教練陳江和及獅隊體能教練江奕昌都遭驅逐出場。

衝突過後，比賽再度中斷近半小時，由場務人員及球僮上場整理場地。兄弟接著推李振昌登板，對蘇智傑投出觸身球保送，再被陳鏞基揮出安打，獅隊追回1分，比數形成5分差。

9局下獅隊再掀反撲，吳桀睿、林安可連續安打，2出局後江亮緯獲得保送形成滿壘，林靖凱擊出三壘滾地球造成失誤，獅隊追回2分，蘇智傑接著上場又選到保送，兄弟換上王梓安登板，又對陳鏞基投出保送送分，高國慶接著揮出再見安打清光壘包，一棒送回3分向對手說再見。