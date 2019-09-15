親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
綜合
路跑
運動筆記【新聞】為田中馬暖身 首度加碼免費「米寶親子遊趣路跑」台中萬里長城Trail run
健行筆記登山道｜殘雪三月・玉山前五峰【大霸群峰】帶著＿＿去爬山？空拍、銀河一次滿足
NBA焦點球員- Marc Gasol (9月13日)焦點球員- Luis Scola (9月13日)

中職／戲劇性的獅象大戰 高國慶再見安打退兄弟

2019-09-15 00:11聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

統一獅高國慶。圖／聯合報系資料照片
統一獅高國慶。圖／聯合報系資料照片
分享
統一獅隊「復古祭」主題日，本周在台南球場展開，傳統的「獅象大戰」今晚從晚間5點進行到深夜11點59分才結束，比賽中狀況不斷，兩度因雨中斷，還在8局下打出火氣，雙方兩度板凳清空，獅隊在9局下上演大反撲，靠高國慶的再見二壘打，以11：10逆轉勝，中斷兄弟3連勝。

中信兄弟在1局上就靠詹子賢的2分砲轟下2：0領先，個人連兩戰在首局開轟。獅隊陳鏞基也在3局下還以一發2分全壘打，將比數扳平，兩戰敲3轟，生涯101轟出爐。

平手局面下，兄弟周思齊在4局上率先上場又轟出右外野陽春全壘打，連3戰開轟，是他本季第6轟，敲回超前分，還帶動球隊攻勢，接著岳東華、高宇杰都敲安打，王勝偉擊出游擊滾地球造成失誤，兄弟再添1分，以4：2領先。

獅隊在5局下又有攻勢，江亮緯、林靖凱連續安打，陳鏞基在一、三壘有人時擊出高飛犧牲打送回1分。6局下兄弟王鴻程登板連投2次保送還發生投手犯規，留下二、三壘有人的危機退場，陳柏豪接替後製造內野滾地球，因王勝偉發生守備失誤，獅隊將比數追平。

進入第8局時雨勢加劇，比賽因雨中斷近2個小時，直到晚間10點才恢復開打。

兄弟靠安打和2次保送攻占滿壘，張志豪再選到保送擠回超前分，吳東融擊出高飛犧牲打追加分數，壘上跑者再因失誤多添1分，王威晨的安打加上失誤讓兄弟追加分數，詹子賢再補上一發2分全壘打重擊，生涯第5度單場雙響砲，兄弟單局進帳6分，拉開10：4領先。

8局下獅隊進攻，因場地狀況不佳，獅隊代總教練劉育辰在場地整理時上場向主審討論，希望能裁定比賽，讓兩隊和局收場，但兄弟總教練伯納認為此舉為拖延比賽時間，不滿地走上場向劉育辰咆哮，引發兩隊球員衝出場，兩隊各被主審警告一次。

比賽繼續進行後，兄弟投手江忠城對江亮緯投出觸身球再爆二次衝突，雙方又在場中對峙，隨後兄弟教練陳江和及獅隊體能教練江奕昌都遭驅逐出場。

衝突過後，比賽再度中斷近半小時，由場務人員及球僮上場整理場地。兄弟接著推李振昌登板，對蘇智傑投出觸身球保送，再被陳鏞基揮出安打，獅隊追回1分，比數形成5分差。

9局下獅隊再掀反撲，吳桀睿、林安可連續安打，2出局後江亮緯獲得保送形成滿壘，林靖凱擊出三壘滾地球造成失誤，獅隊追回2分，蘇智傑接著上場又選到保送，兄弟換上王梓安登板，又對陳鏞基投出保送送分，高國慶接著揮出再見安打清光壘包，一棒送回3分向對手說再見。

陳鏞基
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

中職／傳統獅象戰 板凳清空、差點跨日...高國慶再見安

2019-09-15 00:29

中職／神全2分砲 打落猿全年首位

2019-09-15 00:10

中職／林益全2分砲轟猿 單季23轟平生涯最多

2019-09-14 21:14

中職／林益全致勝2分砲 悍將全年勝率登頂

2019-09-14 19:54

中職／開球初體驗超甜美 Gail：投球比唱歌更難

2019-09-14 19:32

中職／追到僅差0.5場 悍將威脅猿全年首位

2019-09-13 23:40

中職／范國宸單場貢獻4打點 個人生涯新高紀錄

2019-09-13 22:05

中職／羅力讚賞林立是好打者 自己還需繼續精進

2019-09-13 21:13

中職／蘇俊羽球速不對勁 洪總看出狀況親自換投

2019-09-13 20:49

中職／兄弟搶下3連勝 獅隊全年第一淘汰指數1

2019-09-13 20:36

中職／悍將隊全年勝率逼近排頭 桃猿吞下5連敗

2019-09-13 20:14

12強賽／中日戰備受矚目 預售票開賣秒殺

2019-09-13 17:21

中職／悍將隊傷兵 高國輝、蔣智賢下周可望歸隊

2019-09-13 16:46

中職／昔日興農八壯士之一 蔡明晉本季首度回一軍

2019-09-13 16:15

中職／悍將缺乏年輕重砲 火力接班成為隱憂

2019-09-11 07:00

日職／松坂世代又兩人退 明年恐只剩和田、藤川

2019-09-10 07:00

日職／拚4本土球員百分打點 西武打線史上最強

2019-09-09 07:00

中職／羅暐捷世界盃大爆發 統一獅甜蜜的負荷

2019-09-05 07:00

日職／30轟3人組27年後再現 燕子迷感慨多

2019-09-05 07:00

中職／大王成績落差太大 值得國內球員警惕　

2019-09-04 07:00

中職／悍將耐心等伍鐸 賠了夫人又折兵

2019-08-28 07:00

日職／想與野村克也齊名 森友哉要先過吉田這關

2019-08-27 07:00

日職／史上最強游擊手 坂本勇人30歲就卡好位

2019-08-26 07:00

中職／鄭凱文雙10只失1分 50萬月薪物超所值

2019-08-26 07:00

日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

2019-08-22 07:00

中職／仲裁贏家陳子豪 炸裂聲中拚單季20轟

2019-08-21 07:00

中職／沉默王牌潘威倫 紀錄高牆後輩難跨越

2019-08-19 07:00

日職／年紀大又不會守 巴倫汀為何還這麼搶手？

2019-08-19 07:00

日職／保鮮期僅一年 上季兩強力洋投竟成發球機

2019-08-15 07:00

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／結束15年生涯 勇士功臣李文斯頓決定退休

2019-09-14 07:24

世籃賽／不再獨霸 布萊恩：92年夢幻隊時代已過

2019-09-14 08:18

世籃賽／吉諾布里場邊激動落淚 史柯拉直呼想起黃金世代

2019-09-14 10:31

NBA／與皮本同嘆王朝解體 羅德曼稱否則能挑戰單季不敗

2019-09-14 12:23

MLB／美媒預測後年合約惡夢 馬林魚陳偉殷入選

2019-09-14 11:05

世籃賽／美國最後一戰勝波蘭 第七名寫隊史最差

2019-09-14 18:05

NBA／籲勇士出手簽克勞佛 韋德：他很適合球隊

2019-09-14 13:05

NBA／不當超人改愛薩諾斯 哈沃德為此添購紫色名車

2019-09-14 15:40

NBA／李文斯頓退役柯瑞獻祝福 你是真正的勇士

2019-09-14 09:31

NBA／讚賞詹皇 格林：他為籃球員打開大門是最大成就

2019-09-14 12:04

世籃賽／賽後檢討提早離席獨處 柯蘭吉洛：波總太難受了

2019-09-14 10:36

世籃賽／拚到二度延長賽 無敵艦隊挺進冠軍賽

2019-09-13 23:59

日職／巨人隊重燃台灣熱 對陳柏毓李晨薰有興趣

2019-09-14 12:08

世籃賽／無現役NBA球員 阿根廷若奪金將創歷史

2019-09-14 11:20

NBA／雷納德投快艇原因 布萊恩：他想接受挑戰

2019-09-14 08:55

世籃賽／四強落敗無緣爭冠 戈貝爾：阿根廷統治了比賽

2019-09-14 10:44

日職／火腿台灣日LamiGirls應援 王柏融未先發

2019-09-14 12:39

NBA／長子哈草影片外流？傳詹皇試圖令其下架

2019-09-14 15:28

世籃賽／NBA冠軍接世界盃金牌？小加索：非為個人

2019-09-14 11:36

MLB／本周獲頒水手成就獎 一朗先秀背向接殺

2019-09-14 09:37

NBA／父親向法國媒體披露 諾亞計畫參與快艇試訓

2019-09-14 13:05

MLB／大谷動左膝手術 火腿監督栗山：遲早要開刀

2019-09-14 13:17

MLB／大谷手術順利 天使教頭：今年像雲霄飛車

2019-09-14 08:51

MLB／要換薛則不容易？私下很多溝通

2019-09-14 09:15

MLB／洋基王牌回歸 塞佛里諾：充滿能量

2019-09-14 14:52

日職／火腿台灣日靠代打亮相 王柏融滾地球出局

2019-09-14 17:19

MLB／田中5局失4分 洋基延長賽遭藍鳥再見轟

2019-09-14 11:38

世籃賽／超淡定！阿根廷老將史柯拉舉動 說明他為何偉大

2019-09-14 17:10

中職／林益全致勝2分砲 悍將全年勝率登頂

2019-09-14 19:54

日職／宋家豪連12戰無失分 陽岱鋼代打沒表現

2019-09-14 18:03

MLB／不愛拉莫斯仍要搭 辛德賈德5局丟4分吞敗

2019-09-14 11:17

MLB／菊池投2.1局就下場 單季挨36轟新人最慘

2019-09-14 16:33

MLB／跟隊友韋蘭德搶塞揚 柯爾逼近300K

2019-09-14 12:34

世籃賽／助攻王率西班牙爭冠 魯比歐：終於輪到我

2019-09-14 17:09

網球／積極治療左肩 約克維奇努力為亞洲賽場做準備

2019-09-14 10:06

NBA／狀元威廉森是怪力神獸 打高球竟揮斷桿頭

2019-09-14 15:52

MLB／今日戰績表 小熊狂攻17分勝海盜外卡排名具優勢

2019-09-14 14:07

男排亞錦賽／中華隊退香港2連勝 奧運資格賽門票有望

2019-09-14 16:13

世籃賽／波丹諾維奇轟31分 塞爾維亞逆轉捷克收第5

2019-09-14 22:28

中職／戲劇性的獅象大戰 高國慶再見安打退兄弟

2019-09-15 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top