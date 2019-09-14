中職／開球初體驗超甜美 Gail：投球比唱歌更難

2019-09-14 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將隊在中秋連假的主場賽事，連3天在新莊棒球場舉行富邦人壽「LUNA」主題日活動，今天第2戰邀請13歲的「美聲蘿莉」Gail擔任開球嘉賓，並安排賽後演唱。第一次來到棒球場的Gail也坦言：「投球比唱歌更難。」

來自泰國的Gail不僅長相甜美，還有令人驚艷的音樂才華，去年來台參與歌唱選秀節目爆紅。今天獲邀到新莊棒球場開球，她透露，心情上很興奮，也有一點緊張，因為這是自己第一次擔任開球嘉賓。

Gail賽前就在場邊練投，正式踏上投手丘也架勢十足，球在本壘板前落後進了蔡明晉的手套，甜美模樣「萌」翻全場。Gail表示，原本心情很緊張，但在開完球後如釋重負，「很開心可以來這裡開球。」

因棒球在泰國非主流運動，Gail透露，自己從來沒有接觸過棒球，今天首次踏進棒球場，覺得球場很大、很多球迷，「很榮幸自己可以來這裡唱歌。」而被問到投球和唱歌的難度比較？Gail直言，因為這是自己是第一次投球，覺得投球比唱歌更難。

本周富邦人壽「LUNA」主題日一連舉行3天，昨天由「搖滾女王」楊乃文打頭陣，今天Gail開完球後，也將在賽後與陳雷接力開唱，明天則由李千那壓軸登場。