日職／宋家豪連12戰無失分 陽岱鋼代打沒表現

2019-09-14 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



宋家豪。 資料照(擷圖自畫面) 分享 facebook 日職樂天隊今天出戰歐力士隊，8局上將比數追成1分落後，下半局推宋家豪登板，後援1局，球速飆到152公里，連12戰無失分，但樂天在9局上沒能再添分數，終場以2：3落敗。

歐力士今天在4局下靠宗佑磨的適時安打先馳得點，第5局宗佑磨又在滿壘時揮出2分打點安打，替球隊敲下3：0領先。

樂天前7局僅從山岡泰輔手中擊出2支安打，沒能攻進分數，直到8局上才成功突破，惠勒（Zelous Wheeler）一上場揮出陽春全壘打，滿壘時淺村榮斗再從增井浩俊手中選到四壞球保送擠回單局第2分，樂天將比數追成2：3。

8局下樂天換上宋家豪登板，讓首名打者吉田正尚擊出安打，但吉田正尚盜二壘失敗形成1出局，接著宋家豪對宗佑磨、太田椋連送2K，凍結比數。

宋家豪此戰投1局用13球，被揮出1支安打，送出2次三振，沒有失分，最快球速達152公里，替球隊守住局面，個人近12場出賽沒有失分，防禦率再降至2.43。但樂天第9局留下一、二壘有人的殘壘，沒有攻進分數，終場以1分差不敵歐力士。

至於巨人隊在主場迎戰廣島隊，陽岱鋼沒有先發，5局下巨人2：1領先，陽岱鋼在二壘有人時上場，代打投手的棒次，擊出右外野飛球出局，全場僅獲1打席沒有表現，本季打擊率2成86。兩隊一路鏖戰到延長賽，廣島在10局上靠捕手捕逸攻進致勝分，終場以6：5勝出。