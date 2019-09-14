親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
綜合
路跑

NBA／結束15年生涯 勇士功臣李文斯頓決定退休

運動筆記登上世界的舞台-如何把高原融入我的訓練中?【教練！我想跑步！】我該喝多少水？找到自己的補水策略
健行筆記登山道｜殘雪三月・玉山前五峰【大霸群峰】帶著＿＿去爬山？空拍、銀河一次滿足
NBA焦點球員- Marc Gasol (9月13日)焦點球員- Luis Scola (9月13日)

MLB／要換薛則不容易？私下很多溝通

2019-09-14 09:15聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

薛則6月3日出賽時畫面。 美聯社
薛則6月3日出賽時畫面。 美聯社
分享
要走上投手丘換下薛則Max Scherzer）需要一些勇氣，6月3日國民對紅人之戰，薛則向正要走上投手丘的教頭馬丁尼茲（Davey Martinez）大喊「不」，畫面被鏡頭捕捉到。

當時在八局下，薛則用了九球送出全場第14次三振，不過用球數已經來到117球，馬丁尼茲走上投手丘，薛則拒絕被換下，用三球三振結束最後一個出局數。

這樣的場景可以追溯到薛則的大學時期，當時的教練賈米森（Tim Jamieson）表示：「第九局他三振了前兩名打者，結果對方換了個會打滑球的代打，如果薛則大學時會犯錯，那就是變化球，所以我上前想要告訴他繼續投速球，因為對手跟不上他的速度，他卻以為我要換下他，所以對我說，他要投完這場比賽。」

薛則澄清，雙方溝通不止一個「不」字，「大家都只記得我對馬丁尼茲說不，不過還有很多私下溝通，我算過賽程、休息日、打線、對戰球隊，這些我們都討論過，我知道我還能投，雖然表面只有交換一個字，不過有很多討論是你們沒看到的。」

有場比賽作客教士隊，薛則投完六局後輪到投手打擊，他以為今天會被代打換下，結果馬丁尼茲跟薛則說：「你今天投得很好，繼續吧。」薛則回說：「真的嗎？你還希望我繼續投？」馬丁尼茲答應了。

薛則說：「這些對話就不會被呈現出來，有很多時候，他是在後面督促我的人，也有時候我們會來回討論，現在狀況如何？這場比賽如何？有時候我也會感覺到自己到了極限。」

薛則馬丁尼茲Max Scherzer
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

MLB／大谷手術順利 天使教頭：今年像雲霄飛車

2019-09-14 08:51

中職／追到僅差0.5場 悍將威脅猿全年首位

2019-09-13 23:40

中職／范國宸單場貢獻4打點 個人生涯新高紀錄

2019-09-13 22:05

中職／羅力讚賞林立是好打者 自己還需繼續精進

2019-09-13 21:13

中職／蘇俊羽球速不對勁 洪總看出狀況親自換投

2019-09-13 20:49

中職／兄弟搶下3連勝 獅隊全年第一淘汰指數1

2019-09-13 20:36

中職／悍將隊全年勝率逼近排頭 桃猿吞下5連敗

2019-09-13 20:14

12強賽／中日戰備受矚目 預售票開賣秒殺

2019-09-13 17:21

中職／悍將隊傷兵 高國輝、蔣智賢下周可望歸隊

2019-09-13 16:46

中職／昔日興農八壯士之一 蔡明晉本季首度回一軍

2019-09-13 16:15

中職／兄弟「智勝」轟 賞猿4連敗

2019-09-13 00:22

中職／紐維拉6局無失分+老將2轟 兄弟9：3勝猿

2019-09-12 22:25

中職／猿隊首輪新秀蘇俊璋初登板 投1局挨2分砲

2019-09-12 21:54

中職／悍將缺乏年輕重砲 火力接班成為隱憂

2019-09-11 07:00

日職／松坂世代又兩人退 明年恐只剩和田、藤川

2019-09-10 07:00

日職／拚4本土球員百分打點 西武打線史上最強

2019-09-09 07:00

中職／羅暐捷世界盃大爆發 統一獅甜蜜的負荷

2019-09-05 07:00

日職／30轟3人組27年後再現 燕子迷感慨多

2019-09-05 07:00

中職／大王成績落差太大 值得國內球員警惕　

2019-09-04 07:00

中職／悍將耐心等伍鐸 賠了夫人又折兵

2019-08-28 07:00

日職／想與野村克也齊名 森友哉要先過吉田這關

2019-08-27 07:00

日職／史上最強游擊手 坂本勇人30歲就卡好位

2019-08-26 07:00

中職／鄭凱文雙10只失1分 50萬月薪物超所值

2019-08-26 07:00

日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

2019-08-22 07:00

中職／仲裁贏家陳子豪 炸裂聲中拚單季20轟

2019-08-21 07:00

中職／沉默王牌潘威倫 紀錄高牆後輩難跨越

2019-08-19 07:00

日職／年紀大又不會守 巴倫汀為何還這麼搶手？

2019-08-19 07:00

日職／保鮮期僅一年 上季兩強力洋投竟成發球機

2019-08-15 07:00

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00

中職／洋投水準急速下降 比賽精采度大打折扣

2019-08-14 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

世籃賽／美國兵敗 勇士格林挺身號召球星參戰

2019-09-13 15:12

世籃賽／史柯拉28分13籃板 阿根廷將與西班牙爭冠

2019-09-13 21:59

林書豪上綜藝節目分享 驚嘆詹皇連手掌也有肌肉

2019-09-13 12:06

NBA／終有機會與柯瑞訓練 勇士菜鳥直呼不可思議

2019-09-13 12:46

中職／蘇俊羽球速不對勁 洪總看出狀況親自換投

2019-09-13 20:49

世籃賽／尤伊2OT飆冷箭 西班牙退澳洲晉決賽

2019-09-13 18:38

NBA／結束15年生涯 勇士功臣李文斯頓決定退休

2019-09-14 07:24

世籃賽／大陸交通亂、飯店差 伯加特稱調整難於NBA

2019-09-13 14:19

NBA／靠數據分析加入管理階層 新暴龍26歲女助教吸睛

2019-09-13 13:47

NBA／運動畫刊百大排名出爐 詹皇7年來首失龍頭寶座

2019-09-13 11:54

世籃賽／美國、塞爾維亞排名賽碰頭 波總自嘲：輸家哥倆好

2019-09-13 10:13

NBA／甜瓜變苦瓜 球季開打在即安東尼仍乏人問津

2019-09-13 12:56

NBA／勇士需適應湯普森缺陣 柯爾重新建隊迎新球季

2019-09-13 10:31

亞錦賽／培訓隊名單公布 陳柏毓是唯一高中生

2019-09-13 17:44

中職／兄弟搶下3連勝 獅隊全年第一淘汰指數1

2019-09-13 20:36

世籃賽／不再獨霸 布萊恩：92年夢幻隊時代已過

2019-09-14 08:18

12強賽／中日戰備受矚目 預售票開賣秒殺

2019-09-13 17:21

中職／悍將隊全年勝率逼近排頭 桃猿吞下5連敗

2019-09-13 20:14

NBA／再談年度MVP失利 哈登：一切已經過去了

2019-09-13 09:45

世籃賽／拚到二度延長賽 無敵艦隊挺進冠軍賽

2019-09-13 23:59

MLB／韋蘭德11K優質先發吞敗 中斷三連勝

2019-09-13 11:58

NBA／中國流入仿製NBA冠軍戒 行經洛杉磯機場遭查獲

2019-09-13 11:40

日職／陳冠宇後援登板 連3戰無失分

2019-09-13 20:12

中職／追到僅差0.5場 悍將威脅猿全年首位

2019-09-13 23:40

亞錦賽／唯一的高中生 陳柏毓跳級進培訓隊

2019-09-13 23:51

世籃賽／美國隊要雪恥 格林表態願出征東奧

2019-09-14 00:05

中職／羅力讚賞林立是好打者 自己還需繼續精進

2019-09-13 21:13

中職／昔日興農八壯士之一 蔡明晉本季首度回一軍

2019-09-13 16:15

網球／不敵百名外日將 謝淑薇廣島女網無緣衛冕

2019-09-13 12:13

NBA／雷納德投快艇原因 布萊恩：他想接受挑戰

2019-09-14 08:55

世籃賽／史柯拉寶刀未老轟28分 助阿根廷爭金

2019-09-14 00:01

中職／悍將隊傷兵 高國輝、蔣智賢下周可望歸隊

2019-09-13 16:46

中職／范國宸單場貢獻4打點 個人生涯新高紀錄

2019-09-13 22:05

MLB／大谷手術順利 天使教頭：今年像雲霄飛車

2019-09-14 08:51

MLB／大谷左膝動刀 拚明年2刀流復出

2019-09-13 23:56

MLB／要換薛則不容易？私下很多溝通

2019-09-14 09:15

田徑／擲、跳部培訓隊鹿兒島移訓 完善設施令人讚嘆

2019-09-13 17:33

NBA／李文斯頓退役柯瑞獻祝福 你是真正的勇士

2019-09-14 09:31

賽事報名／南台灣最台的賽事 鯤鯓王文化路跑

2019-09-13 10:22

MLB／不愛拉莫斯仍要搭 辛德賈德先發5局丟4分

2019-09-14 08:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top