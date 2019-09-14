MLB／要換薛則不容易？私下很多溝通

2019-09-14 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



薛則6月3日出賽時畫面。 美聯社 分享 facebook 要走上投手丘換下薛則（Max Scherzer）需要一些勇氣，6月3日國民對紅人之戰，薛則向正要走上投手丘的教頭馬丁尼茲（Davey Martinez）大喊「不」，畫面被鏡頭捕捉到。

當時在八局下，薛則用了九球送出全場第14次三振，不過用球數已經來到117球，馬丁尼茲走上投手丘，薛則拒絕被換下，用三球三振結束最後一個出局數。

這樣的場景可以追溯到薛則的大學時期，當時的教練賈米森（Tim Jamieson）表示：「第九局他三振了前兩名打者，結果對方換了個會打滑球的代打，如果薛則大學時會犯錯，那就是變化球，所以我上前想要告訴他繼續投速球，因為對手跟不上他的速度，他卻以為我要換下他，所以對我說，他要投完這場比賽。」

薛則澄清，雙方溝通不止一個「不」字，「大家都只記得我對馬丁尼茲說不，不過還有很多私下溝通，我算過賽程、休息日、打線、對戰球隊，這些我們都討論過，我知道我還能投，雖然表面只有交換一個字，不過有很多討論是你們沒看到的。」

有場比賽作客教士隊，薛則投完六局後輪到投手打擊，他以為今天會被代打換下，結果馬丁尼茲跟薛則說：「你今天投得很好，繼續吧。」薛則回說：「真的嗎？你還希望我繼續投？」馬丁尼茲答應了。

薛則說：「這些對話就不會被呈現出來，有很多時候，他是在後面督促我的人，也有時候我們會來回討論，現在狀況如何？這場比賽如何？有時候我也會感覺到自己到了極限。」