中職／紐維拉6局無失分+老將2轟 兄弟9：3勝猿

2019-09-12 22:25 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟隊在台中洲際棒球場對上Lamigo桃猿隊，前3局就對洪聖欽展開猛攻，全場共揮出10支安打，包括林智勝、周思齊的全壘打，終場以9：3勝出，也讓猿隊吞下4連敗。

猿隊今天在首局面對洋投紐維拉，靠2支安打和保送攻占滿壘，但無功而返，中信兄弟下半局馬上有攻勢，吳東融獲保送上壘，岳東華揮出安打，林智勝接著揮出右外野方向的3分砲，是他本季第24轟、生涯第281轟，生涯1100打點達成，替兄弟打下3：0領先。

2局下兄弟高宇杰選到四壞球保送上壘，王勝偉接著敲二壘打，高宇杰拚回本壘攻下全隊第3分。第3局林智勝、張志豪接連安打，周思齊揮出二壘打追加2分，也把洪聖欽打退場，高宇杰面對接替登板的張明翔再敲安打追加1分，兄弟拉開7：0領先。

猿隊打線前6局沒能突破紐維拉的壓制，7局上面對兄弟第2任投手江忠城，鍾承祐一上場揮出中外野陽春全壘打（本季第2轟），替猿隊打破鴨蛋。

而猿隊今年選秀首輪指名的新秀投手蘇俊璋，今天在6局下迎接生涯初登板，但投到7局下2出局後，被周思齊轟出一發2分全壘打（本季第4轟），兄弟將比數改寫為9：1。

第8局中信兄弟推出第3任投手陳柏豪登板，連續被敲2安後，讓猿隊因內野反彈球和失誤追回2分，比數形成9：3，第9局王梓安登板守成，助球隊拿下勝利。

紐維拉今天主投6局，被敲出5支安打，送出3次三振，沒有失分，連8場優質先發，拿下本季第6勝、4連勝。洪聖欽則是僅投2.2局，被揮出6支安打，投出2次保送，失7分都是自責分，吞下本季第5敗。