親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
綜合
路跑

上億保險金找不到人領 兩招查詢過世親人買的保單

運動筆記【心得】開學啦！SEIKOSuperRunner城市路跑賽2019 ZEPRO CITY RUN 城市路跑-台中場賽事回顧
健行筆記Fun Life 療癒、放空，超紓壓！公園近郊拈花惹草抓蟲去＠中埔山福州山步道
NBA精彩演出- Tomas Satoransky 單場13助攻 (9月11日)焦點球員- Donovan Mitchell (9月11日)

紐維拉六局無失分 中信9比3擊敗桃猿

2019-09-12 22:23聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

中信兄弟與桃猿在台中洲際棒球場的比賽，中信兄弟在大師兄林智勝一局下半三分打點全壘打與先發投手紐維拉主投六局無失分的帶領下，終場以九比三擊敗桃猿。

中信兄弟第四棒林智勝一局下半擊出右外野方向全壘打，帶有三分打點。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟第四棒林智勝一局下半擊出右外野方向全壘打，帶有三分打點。記者黃仲裕／攝影
分享
中信先發投手紐維拉主投六局無失分。記者黃仲裕／攝影
中信先發投手紐維拉主投六局無失分。記者黃仲裕／攝影
分享

中信兄弟林智勝
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

中職／紐維拉6局無失分+老將2轟 兄弟9：3勝猿

2019-09-12 22:25

MLB／比大谷更配「二刀流」？美球評：羅倫森更強

2019-09-12 08:09

中職／鏞基滿貫完成百轟 恰恰9月打擊率狂飆

2019-09-11 23:50

中職／彭政閔單場4安敲追平轟 兄弟9:2勝猿

2019-09-11 22:40

中職／陳鏞基雙響砲助獅3連勝 亞力克終於勝投

2019-09-11 22:26

日職／尼爾追平郭泰源9連勝紀錄 西武首登洋聯龍頭

2019-09-11 21:44

中職／陳鏞基雙響砲加滿貫 史上百轟紀錄第21人

2019-09-11 21:11

中職／彭政閔追平2分砲 生涯200轟「M8」

2019-09-11 20:50

日職／對羅德只投1.1局失4分 張奕寫生涯最短先發

2019-09-11 18:43

中職／爭冠關鍵重返一軍 楊志龍想和隊友拚到最後

2019-09-11 18:19

中職／悍將缺乏年輕重砲 火力接班成為隱憂

2019-09-11 07:00

中職／蘇智傑開砲 單季第25轟出爐

2019-09-10 23:52

日職／松坂世代又兩人退 明年恐只剩和田、藤川

2019-09-10 07:00

日職／拚4本土球員百分打點 西武打線史上最強

2019-09-09 07:00

中職／羅暐捷世界盃大爆發 統一獅甜蜜的負荷

2019-09-05 07:00

日職／30轟3人組27年後再現 燕子迷感慨多

2019-09-05 07:00

中職／大王成績落差太大 值得國內球員警惕　

2019-09-04 07:00

中職／悍將耐心等伍鐸 賠了夫人又折兵

2019-08-28 07:00

日職／想與野村克也齊名 森友哉要先過吉田這關

2019-08-27 07:00

日職／史上最強游擊手 坂本勇人30歲就卡好位

2019-08-26 07:00

中職／鄭凱文雙10只失1分 50萬月薪物超所值

2019-08-26 07:00

日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

2019-08-22 07:00

中職／仲裁贏家陳子豪 炸裂聲中拚單季20轟

2019-08-21 07:00

中職／沉默王牌潘威倫 紀錄高牆後輩難跨越

2019-08-19 07:00

日職／年紀大又不會守 巴倫汀為何還這麼搶手？

2019-08-19 07:00

日職／保鮮期僅一年 上季兩強力洋投竟成發球機

2019-08-15 07:00

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00

中職／洋投水準急速下降 比賽精采度大打折扣

2019-08-14 07:00

中職／陳仕朋橫空出世 攜手王溢正挑戰空前紀錄

2019-08-13 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

MLB／張育成橫叉劈腿暖身影片爆紅 美球迷驚呆

2019-09-12 12:47

世籃賽／13年來首敗 法國隊粉碎「美」夢闖4強

2019-09-12 00:15

MLB／張育成再收初體驗 大聯盟首支二壘安出爐

2019-09-12 11:36

世籃賽／美國隊兵敗世界盃 創5項難堪紀錄

2019-09-12 12:39

防禦率高但瑕不掩瑜 天才小史值得塞揚獎肯定

2019-09-12 07:00

亞錦賽／中華隊歷屆4冠 難以擺脫日韓糾纏

2019-09-12 08:59

NBA／籃網球員盼高層出手 普林斯：他還是那個安東尼

2019-09-12 10:48

世籃賽／扳倒黑馬捷克 澳洲挺進4強迎戰西班牙

2019-09-11 22:46

世籃賽／首節就輸25分 美國不敵塞爾維亞改寫最差戰績

2019-09-12 21:11

世籃賽／爭冠夢碎 塞爾維亞為何雷聲大雨點小？

2019-09-12 07:00

世籃賽／16隊確定打奧運資格賽 爭取最後4名額

2019-09-12 14:00

世籃賽／法國NBA球員碎美夢 斷美國際賽58連勝

2019-09-11 21:46

世籃賽／避免傷勢加劇 美國史馬特不打剩下兩場

2019-09-12 08:10

MLB／陳偉殷1.1局無失分 馬林魚9上輸給兩分砲

2019-09-12 10:19

NBA／重返機會終來臨？傳活塞最有機會簽下強森

2019-09-12 10:36

NBA／分享指導女兒球隊惹議 布萊恩澄清絕無點名批評

2019-09-12 13:27

MLB／比大谷更配「二刀流」？美球評：羅倫森更強

2019-09-12 08:09

日職／9月首安才出爐 王柏融戰樂天又坐板凳

2019-09-12 16:39

NBA／執教詹皇、AD 湖人主帥：是挑戰也期待

2019-09-12 10:16

MLB／轟破紀錄第6106轟 金鶯維拉球棒進名人堂

2019-09-12 10:43

NBA／里拉德訪台秀歌喉 「絕殺雷霆帶起西區軍備競賽」

2019-09-12 00:08

世籃賽／西班牙、法國歐洲最佳 8隊鎖定奧運門票

2019-09-12 10:37

中職／鏞基滿貫完成百轟 恰恰9月打擊率狂飆

2019-09-11 23:50

MLB／柯拉飯碗保不保？紅襪掛保證明年還是他

2019-09-12 08:09

NBA／騎士老牌播報員猝逝 詹姆斯、洛夫等人同表哀悼

2019-09-12 10:45

美網／納達爾扛票房 男單決賽進場觀眾破紀錄

2019-09-12 14:59

世籃賽／黑馬之旅落幕 捷克主帥：會銘記這很棒的夏天

2019-09-12 10:47

NBA／不再冠名球館 熱火：美航仍是大家庭一員

2019-09-12 08:28

MLB／今日戰績表 凱柯奪勝投勇士分區封王M8

2019-09-12 13:24

MLB／欣賞大谷打球態度 張育成：他很積極出棒

2019-09-12 14:38

日職／大王重返先發 敲9月首安

2019-09-11 23:56

MLB／道奇西區7連霸 「全力在季後賽拚出11勝」

2019-09-12 00:03

日職／對羅德僅投1.1局吞敗 張奕被降二軍

2019-09-12 15:14

美網／女單新科冠軍喊話 德瑞克回應恭賀

2019-09-12 16:52

協會盃／成軍僅1年多 台中台壽保奪首冠

2019-09-11 23:58

空手道／與教練達協議 文姿云東京公開賽奪銀甩低潮

2019-09-12 18:00

空手道／獲個人肖像信用卡 文姿云要裱匡給小孩看

2019-09-12 16:54

PGA／獲年度最佳球員獎 麥克羅伊：已期待下個賽季

2019-09-12 11:07

中職／紐維拉6局無失分+老將2轟 兄弟9：3勝猿

2019-09-12 22:25

企排／就是不服氣 陳菀婷重返賽場喊拚雙料冠軍

2019-09-12 14:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top