中職／猿隊首輪新秀蘇俊璋初登板 投1局挨2分砲

2019-09-12 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中華隊投手蘇俊璋。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

Lamigo桃猿隊今年季中選秀首輪挑中後援投手蘇俊璋，他在8月初以簽約金480萬元加盟，今天首度被登錄一軍，也是今年第3位在一軍亮相的第一指名，對戰中信兄弟隊在第6局登板，中繼1局挨了一發2分砲。

蘇俊璋過去在南英商工、文化大學都是隊上的主力投手，今年投入中職選秀，在首輪被猿隊挑中，也被看好能在下半季補強球隊牛棚戰力。

蘇俊璋本月2日剛過21歲生日，隔天在二軍迎接職棒首戰，對戰富邦悍將隊二軍，中繼1.1局，被敲5支安打，失2分，之後2場出賽則都沒有再失分，合計在二軍出賽3場，共投4.1局，送出4次三振，失2分，防禦率4.15。

猿隊今天調整牛棚戰力，把蘇俊璋拉上一軍，他也隨即在6局下獲得生涯初登板的機會，在球隊0：7落後時，於2出局一壘有人的局面上場，先對岳東華投出保送，隨後三振王威晨結束中信兄弟攻勢。

蘇俊璋續投第7局，用飛球抓下2個出局數後，對林書逸投出保送，面對下一棒周思齊又投到2好3壞滿球數，接著被轟出右外野2分砲，生涯被敲的首安就是全壘打，也結束他此戰投球任務。

蘇俊璋的生涯初登板共投1局，被敲出1安（全壘打），投出2次保送，有1次三振，失2分。

在今年選秀首輪被指名的6名球員中，富邦悍將隊江國豪就在8月4日於一軍出賽，是今年首位在一軍亮相的新秀；統一獅隊林安可則是在8月10日於一軍初登場，好表現搶盡版面；蘇俊璋今天成為第3人。

至於中信兄弟首輪指名的岳政華，先前隨中華隊參與U18世青賽奪下隊史第3冠，返台後休了2天，今天向球隊報到，並隨後赴二軍投入訓練：至於味全龍隊首輪選進2名高中生，包括「狀元郎」及第6順位的投手徐若熙，最快後年才能在一軍亮相。