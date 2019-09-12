親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
綜合
路跑

世籃賽／首節就輸25分 美國不敵塞爾維亞改寫最差戰績

如何多5小時電量？揭開iPhone 11 Pro電池續航力秘密

運動筆記【心得】開學啦！SEIKOSuperRunner城市路跑賽2019 ZEPRO CITY RUN 城市路跑-台中場賽事回顧
健行筆記Fun Life 療癒、放空，超紓壓！公園近郊拈花惹草抓蟲去＠中埔山福州山步道
NBA精彩演出- Tomas Satoransky 單場13助攻 (9月11日)焦點球員- Donovan Mitchell (9月11日)

圖／中職大師兄開局三分炮 中信五局結束7比0暫時領先桃猿

2019-09-12 20:52聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

中信兄弟與桃猿今天在台中洲際棒球場的比賽，中信打線前三局皆有攻勢，開局第四棒林智勝擊出擊出右外野方向全壘打，帶有三分打點後，中信一路領先到五局結束。桃猿則在中信先發投手紐維拉五局無失分的封鎖下無法發揮。五局結束中信以7比0暫時領先桃猿。

中信兄弟先發投手紐維拉主投五局無失分。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟先發投手紐維拉主投五局無失分。記者黃仲裕／攝影
分享
中信兄弟球星彭政閔今晚進行生涯最後一場主場賽事。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟球星彭政閔今晚進行生涯最後一場主場賽事。記者黃仲裕／攝影
分享
桃猿先發投手洪聖欽主投二又三分之二局失七分。記者黃仲裕／攝影
桃猿先發投手洪聖欽主投二又三分之二局失七分。記者黃仲裕／攝影
分享
中信兄弟第四棒林智勝回本壘得分後，與隊友搞怪互動。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟第四棒林智勝回本壘得分後，與隊友搞怪互動。記者黃仲裕／攝影
分享

林智勝中信兄弟
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

中職／鏞基滿貫完成百轟 恰恰9月打擊率狂飆

2019-09-11 23:50

中職／彭政閔單場4安敲追平轟 兄弟9:2勝猿

2019-09-11 22:40

中職／陳鏞基雙響砲助獅3連勝 亞力克終於勝投

2019-09-11 22:26

日職／尼爾追平郭泰源9連勝紀錄 西武首登洋聯龍頭

2019-09-11 21:44

中職／陳鏞基雙響砲加滿貫 史上百轟紀錄第21人

2019-09-11 21:11

中職／彭政閔追平2分砲 生涯200轟「M8」

2019-09-11 20:50

日職／對羅德只投1.1局失4分 張奕寫生涯最短先發

2019-09-11 18:43

中職／爭冠關鍵重返一軍 楊志龍想和隊友拚到最後

2019-09-11 18:19

中職／悍將缺乏年輕重砲 火力接班成為隱憂

2019-09-11 07:00

中職／蘇智傑開砲 單季第25轟出爐

2019-09-10 23:52

中職／蘇智傑第25轟出爐 江國豪吞下生涯首敗

2019-09-10 23:00

日職／松坂世代又兩人退 明年恐只剩和田、藤川

2019-09-10 07:00

日職／拚4本土球員百分打點 西武打線史上最強

2019-09-09 07:00

中職／羅暐捷世界盃大爆發 統一獅甜蜜的負荷

2019-09-05 07:00

日職／30轟3人組27年後再現 燕子迷感慨多

2019-09-05 07:00

中職／大王成績落差太大 值得國內球員警惕　

2019-09-04 07:00

中職／悍將耐心等伍鐸 賠了夫人又折兵

2019-08-28 07:00

日職／想與野村克也齊名 森友哉要先過吉田這關

2019-08-27 07:00

日職／史上最強游擊手 坂本勇人30歲就卡好位

2019-08-26 07:00

中職／鄭凱文雙10只失1分 50萬月薪物超所值

2019-08-26 07:00

日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

2019-08-22 07:00

中職／仲裁贏家陳子豪 炸裂聲中拚單季20轟

2019-08-21 07:00

中職／沉默王牌潘威倫 紀錄高牆後輩難跨越

2019-08-19 07:00

日職／年紀大又不會守 巴倫汀為何還這麼搶手？

2019-08-19 07:00

日職／保鮮期僅一年 上季兩強力洋投竟成發球機

2019-08-15 07:00

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00

中職／洋投水準急速下降 比賽精采度大打折扣

2019-08-14 07:00

中職／陳仕朋橫空出世 攜手王溢正挑戰空前紀錄

2019-08-13 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

MLB／張育成橫叉劈腿暖身影片爆紅 美球迷驚呆

2019-09-12 12:47

世籃賽／13年來首敗 法國隊粉碎「美」夢闖4強

2019-09-12 00:15

MLB／張育成再收初體驗 大聯盟首支二壘安出爐

2019-09-12 11:36

世籃賽／美國隊兵敗世界盃 創5項難堪紀錄

2019-09-12 12:39

2019世界盃籃球賽 8強賽最新賽程與戰績表

2019-09-11 22:40

世籃賽／陣容差斷連勝？ 波波維奇：不尊重兩隊球員

2019-09-11 22:10

防禦率高但瑕不掩瑜 天才小史值得塞揚獎肯定

2019-09-12 07:00

亞錦賽／中華隊歷屆4冠 難以擺脫日韓糾纏

2019-09-12 08:59

NBA／籃網球員盼高層出手 普林斯：他還是那個安東尼

2019-09-12 10:48

世籃賽／法國NBA球員碎美夢 斷美國際賽58連勝

2019-09-11 21:46

世籃賽／扳倒黑馬捷克 澳洲挺進4強迎戰西班牙

2019-09-11 22:46

世籃賽／爭冠夢碎 塞爾維亞為何雷聲大雨點小？

2019-09-12 07:00

世籃賽／16隊確定打奧運資格賽 爭取最後4名額

2019-09-12 14:00

世籃賽／避免傷勢加劇 美國史馬特不打剩下兩場

2019-09-12 08:10

MLB／陳偉殷1.1局無失分 馬林魚9上輸給兩分砲

2019-09-12 10:19

NBA／重返機會終來臨？傳活塞最有機會簽下強森

2019-09-12 10:36

NBA／分享指導女兒球隊惹議 布萊恩澄清絕無點名批評

2019-09-12 13:27

MLB／比大谷更配「二刀流」？美球評：羅倫森更強

2019-09-12 08:09

NBA／執教詹皇、AD 湖人主帥：是挑戰也期待

2019-09-12 10:16

日職／9月首安才出爐 王柏融戰樂天又坐板凳

2019-09-12 16:39

NBA／里拉德訪台秀歌喉 「絕殺雷霆帶起西區軍備競賽」

2019-09-12 00:08

MLB／轟破紀錄第6106轟 金鶯維拉球棒進名人堂

2019-09-12 10:43

中職／彭政閔單場4安敲追平轟 兄弟9:2勝猿

2019-09-11 22:40

世籃賽／西班牙、法國歐洲最佳 8隊鎖定奧運門票

2019-09-12 10:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top