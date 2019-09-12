MLB／比大谷更配「二刀流」？美球評：羅倫森更強

2019-09-12 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



羅倫森。 美聯社 分享 facebook 比起大谷翔平，紅人投手羅倫森（Michael Lorenzen）更配擁有「二刀流」頭銜？MLB Network主持人肯尼（Brian Kenny）比較兩人表現，認為羅倫森不管在投打，比起大谷翔平都技高一籌，如果和大谷一樣雙刀出賽，投打數據都會比大谷更好。

向來就有不俗打擊實力的羅倫森，近期更是打出驚人紀錄，本月5日在同一場比賽內投球、守備還敲出全壘打，成為1921年貝比魯斯（Babe Ruth）後第一人，9日再於9局上場代打，敲出再見二壘安打，儘管身分高掛投手，卻一再以打擊為球隊建功。

MLB Network在節目中比較起兩位投打雙兼奇才，肯尼說：「就這兩季來看，羅倫森的打擊優於大谷，投球也優於大谷，羅倫森確實比大谷更強。」節目中秀出數據，羅倫森只用34打席就敲出4發全壘打。

去年大谷作為打者出賽時，104場出賽累積326打數，打擊率2成85、敲出22轟，在手肘韌帶受傷前共先發10場，拿下4勝2敗、防禦率3.31，本季暫時封印「二刀流」模式，至昨天為止共出賽104場、379打數，以2成88打擊率敲出109安打、17轟。

FOX轉播中也曾討論，紅人教頭貝爾（David Bell）是否該考慮讓羅倫森正式啟動「二刀流」模式，在不投球時擔任指定打擊，球評維爾許（Chris Welsh）指出，「討論是一回事，實際要做又是另外一回事，看看紅人花了多長時間才決定讓他上場打擊，現在是9月，如果他們更早一點決定這麼做，他們可能從5月開始就能看到羅倫森在打擊上的成績，羅倫森真的是稀有物種。」