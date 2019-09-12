親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
綜合
路跑

「團結、奮鬥、救中華民國」國民黨大老31人連署登報 籲韓郭合作

陸網紅來台旅遊想花錢「貢獻」 這件事讓他怒罵：台北弱爆了！

運動筆記想跑快投胎比較快？最大攝氧量有意義，但非絕對的意義精工馬＿愛的記憶
健行筆記第272章[臺北市北投區] 陽明山] 日本皇太子錯過的風景玉山前峰 美景與碎石坡的強烈對比
NBA焦點球員- Willy Hernangomez (9月10日)焦點球員- Ricky Rubio (9月10日)

MLB／比大谷更配「二刀流」？美球評：羅倫森更強

2019-09-12 08:09聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

羅倫森。 美聯社
羅倫森。 美聯社
分享
比起大谷翔平紅人投手羅倫森（Michael Lorenzen）更配擁有「二刀流」頭銜？MLB Network主持人肯尼（Brian Kenny）比較兩人表現，認為羅倫森不管在投打，比起大谷翔平都技高一籌，如果和大谷一樣雙刀出賽，投打數據都會比大谷更好。

向來就有不俗打擊實力的羅倫森，近期更是打出驚人紀錄，本月5日在同一場比賽內投球、守備還敲出全壘打，成為1921年貝比魯斯（Babe Ruth）後第一人，9日再於9局上場代打，敲出再見二壘安打，儘管身分高掛投手，卻一再以打擊為球隊建功。

MLB Network在節目中比較起兩位投打雙兼奇才，肯尼說：「就這兩季來看，羅倫森的打擊優於大谷，投球也優於大谷，羅倫森確實比大谷更強。」節目中秀出數據，羅倫森只用34打席就敲出4發全壘打。

去年大谷作為打者出賽時，104場出賽累積326打數，打擊率2成85、敲出22轟，在手肘韌帶受傷前共先發10場，拿下4勝2敗、防禦率3.31，本季暫時封印「二刀流」模式，至昨天為止共出賽104場、379打數，以2成88打擊率敲出109安打、17轟。

FOX轉播中也曾討論，紅人教頭貝爾（David Bell）是否該考慮讓羅倫森正式啟動「二刀流」模式，在不投球時擔任指定打擊，球評維爾許（Chris Welsh）指出，「討論是一回事，實際要做又是另外一回事，看看紅人花了多長時間才決定讓他上場打擊，現在是9月，如果他們更早一點決定這麼做，他們可能從5月開始就能看到羅倫森在打擊上的成績，羅倫森真的是稀有物種。」

紅人大谷翔平
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

中職／鏞基滿貫完成百轟 恰恰9月打擊率狂飆

2019-09-11 23:50

中職／陳鏞基雙響砲加滿貫 史上百轟紀錄第21人

2019-09-11 21:11

中職／陳鏞基雙響砲助獅3連勝 亞力克終於勝投

2019-09-11 22:26

中職／悍將缺乏年輕重砲 火力接班成為隱憂

2019-09-11 07:00

中職／彭政閔追平2分砲 生涯200轟「M8」

2019-09-11 20:50

中職／彭政閔單場4安敲追平轟 兄弟9:2勝猿

2019-09-11 22:40

日職／尼爾追平郭泰源9連勝紀錄 西武首登洋聯龍頭

2019-09-11 21:44

日職／對羅德只投1.1局失4分 張奕寫生涯最短先發

2019-09-11 18:43

中職／爭冠關鍵重返一軍 楊志龍想和隊友拚到最後

2019-09-11 18:19

中職／蘇智傑開砲 單季第25轟出爐

2019-09-10 23:52

中職／蘇智傑第25轟出爐 江國豪吞下生涯首敗

2019-09-10 23:00

日職／松坂世代又兩人退 明年恐只剩和田、藤川

2019-09-10 07:00

日職／拚4本土球員百分打點 西武打線史上最強

2019-09-09 07:00

中職／羅暐捷世界盃大爆發 統一獅甜蜜的負荷

2019-09-05 07:00

日職／30轟3人組27年後再現 燕子迷感慨多

2019-09-05 07:00

中職／大王成績落差太大 值得國內球員警惕　

2019-09-04 07:00

中職／悍將耐心等伍鐸 賠了夫人又折兵

2019-08-28 07:00

日職／想與野村克也齊名 森友哉要先過吉田這關

2019-08-27 07:00

日職／史上最強游擊手 坂本勇人30歲就卡好位

2019-08-26 07:00

中職／鄭凱文雙10只失1分 50萬月薪物超所值

2019-08-26 07:00

日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

2019-08-22 07:00

中職／仲裁贏家陳子豪 炸裂聲中拚單季20轟

2019-08-21 07:00

中職／沉默王牌潘威倫 紀錄高牆後輩難跨越

2019-08-19 07:00

日職／年紀大又不會守 巴倫汀為何還這麼搶手？

2019-08-19 07:00

日職／保鮮期僅一年 上季兩強力洋投竟成發球機

2019-08-15 07:00

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00

中職／洋投水準急速下降 比賽精采度大打折扣

2019-08-14 07:00

中職／陳仕朋橫空出世 攜手王溢正挑戰空前紀錄

2019-08-13 07:00

日職／砸大錢無效 歐力士不如培養更多張奕

2019-08-12 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

世籃賽／法國戈貝爾砍21分 美國慘被拒4強門外

2019-09-11 21:04

NBA／離開雷霆遭霸凌 杜蘭特揭開聯盟醜陋面

2019-09-11 11:54

日職／王柏融對樂天敲九月首安 火腿仍1:3不敵

2019-09-11 20:30

MLB／葉力奇自打球本季報銷 無緣爭全壘打王

2019-09-11 11:34

世籃賽／隔13年重返4強 史柯拉實現對教頭承諾

2019-09-11 09:31

2019世界盃籃球賽 8強賽最新賽程與戰績表

2019-09-11 22:40

世籃賽／魯比歐登助攻王 教頭：我永遠的主控

2019-09-11 10:28

世籃賽／塞爾維亞無緣4強 畢耶利察：無關自大

2019-09-11 11:09

世籃賽／美國8強賽迎戰法國 泰托姆有望回歸

2019-09-11 12:00

MLB／6轟卻栽給百敗老虎 紐郵虧洋基輸得難看

2019-09-11 14:44

世籃賽／陣容差斷連勝？ 波波維奇：不尊重兩隊球員

2019-09-11 22:10

世籃賽／扳倒黑馬捷克 澳洲挺進4強迎戰西班牙

2019-09-11 22:46

NBA／絕殺雷霆改變西區版圖 里拉德：各隊都想提升

2019-09-11 16:13

NBA／伊古達拉動向受矚目 傳灰熊拒絕買斷合約

2019-09-11 10:50

NBA／巴哈馬遭颶風重創 喬丹捐3140萬元重建

2019-09-11 12:36

MLB／張育成對天使4支1 岳父面前連2場敲安

2019-09-11 13:31

世籃賽／法國NBA球員碎美夢 斷美國際賽58連勝

2019-09-11 21:46

NBA／快艇老闆追加1億美元 建設新球館周邊

2019-09-11 12:42

MLB／席格雙響助道奇封王 國聯西區7連霸

2019-09-11 10:06

日職／張奕先發對羅德1.1局丟4分 吞下第3敗

2019-09-11 20:37

防禦率高但瑕不掩瑜 天才小史值得塞揚獎肯定

2019-09-12 07:00

中職／彭政閔追平2分砲 生涯200轟「M8」

2019-09-11 20:50

世籃賽／13年來首敗 法國隊粉碎「美」夢闖4強

2019-09-12 00:15

MiLB／鄭浩均加盟道奇 已赴美投入秋訓

2019-09-11 18:19

U18世青賽／第一次就很美好 隊長鄭宗哲奪冠哭紅眼

2019-09-11 19:47

世籃賽／爭冠夢碎 塞爾維亞為何雷聲大雨點小？

2019-09-12 07:00

MLB／秀國旗力挺張育成 台灣球迷每局起立致敬

2019-09-11 13:42

日職／王柏融近6戰首安 宋家豪奪第25中繼點

2019-09-11 20:50

NBA／快艇球星雷納德親姊姊 涉嫌賭場殺人搶劫

2019-09-11 15:28

NBA／里拉德三度訪台 要球迷期待拓荒者新賽季

2019-09-11 15:44

中職／彭政閔單場4安敲追平轟 兄弟9:2勝猿

2019-09-11 22:40

MLB／先發打線6人3安猛打 運動家21分狂電太空人

2019-09-11 16:05

中職／鏞基滿貫完成百轟 恰恰9月打擊率狂飆

2019-09-11 23:50

MLB／比大谷更配「二刀流」？美球評：羅倫森更強

2019-09-12 08:09

協會盃／成立一年多奪首冠 台壽保教頭：沒想過

2019-09-11 17:49

中職／陳鏞基雙響砲加滿貫 史上百轟紀錄第21人

2019-09-11 21:11

廣島女網／3盤逆轉澳洲新星 謝淑薇闖8強

2019-09-11 14:33

MLB／今日戰績表 道奇勝金鶯奪下國聯首張季後賽門票

2019-09-11 12:11

世籃賽／避免傷勢加劇 美國史馬特不打剩下兩場

2019-09-12 08:10

協會盃／聽網路建議迷失 蔡易廷先求穩再求快

2019-09-11 14:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top