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影／引退倒數 彭政閔單場5支4拿下MVP

2019-09-11 22:54聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

中信兄弟與桃猿在台中洲際棒球場的比賽，引退倒數的中信球星「恰恰」彭政閔5支4拿下單場MVP，成為中信擊敗桃猿的功臣。

中信兄弟當家球星彭政閔5支4拿下單場MVP，偷看背板後面有無隊友偷襲，模樣逗趣。...
中信兄弟當家球星彭政閔5支4拿下單場MVP，偷看背板後面有無隊友偷襲，模樣逗趣。記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟當家球星彭政閔5支4拿下單場MVP，與吉祥物親切互動。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟當家球星彭政閔5支4拿下單場MVP，與吉祥物親切互動。記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟當家球星彭政閔5支4，是中信擊敗桃猿功臣。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟當家球星彭政閔5支4，是中信擊敗桃猿功臣。記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟當家球星彭政閔5支4拿下單場MVP，被隊友倒水慶祝。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟當家球星彭政閔5支4拿下單場MVP，被隊友倒水慶祝。記者黃仲裕／攝影
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彭政閔中信兄弟棒球
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