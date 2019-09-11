中職／彭政閔單場4安敲追平轟 兄弟9:2勝猿

2019-09-11 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟第五棒彭政閔單場四支三，還擊出關鍵兩分打點全壘打。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 中信兄弟、Lamigo桃猿隊今天在台中洲際棒球場交手，「恰恰」彭政閔單場4安，包括在6局下敲出追平2分砲，製造球隊反撲機會，兄弟在第7、8局猛攻7分，終場以9：2贏球，下半季保住首位。

兄弟今天推洋投萊福力先發，但一開賽就遇亂流，2出局後被陳俊秀揮出三壘打，再對林泓育投出觸身球保送，接著讓朱育賢擊出三壘滾地球，但王威晨接球失誤，猿隊先馳得點。3局上猿隊郭嚴文、郭嚴文接連安打再添1分，取得2：0領先。

兄弟打線則是被猿隊先發投手尼克斯封鎖5局，直到6局下首名打者王勝偉靠失誤上壘，2出局後彭政閔掃出左外野方向的2分全壘打，是他本季第2轟、生涯第192發全壘打，一棒將比數扳平。

7局上萊福力化解滿壘危機，守住平手局面，兄弟也在7局下成功反撲，岳東華、吳東融連續安打把尼克斯打退場，猿隊換上黃子鵬登板後，王勝偉、詹子賢再敲安打各送回1分，兄弟超前比數，之後陳子豪安打多添1分，彭政閔再敲安形成滿壘，張志豪擊出高飛犧牲打追加第4分。

猿隊單局動用4名投手，沒能擋住兄弟攻勢，兄弟單局敲出6支安打攻進4分，以6：2超前比數。8局下兄弟再靠保送、失誤和陳子豪在滿壘時的高飛犧牲打追加3分，將比數拉開為7分差，最終收下勝利。

彭政閔今天單場4安，包括關鍵的追平2分砲，連兩戰繳出「猛打賞」表現，拿下單場MVP。萊福力則是先發7局，被敲6支安打，失2分（1分責失），拿下本季第7勝。