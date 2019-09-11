中職／陳鏞基雙響砲助獅3連勝 亞力克終於勝投

2019-09-11 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



統一獅先發投手亞力克。 報系資料照 分享 facebook 統一獅隊今天在台南球場再戰富邦悍將隊，36歲老將老將陳鏞基火力大爆發，四個打數揮出三支安打，這三安都是長打，包括兩支全壘打、一支二壘打，全場攻下六分打點，幫助獅隊9：7獲勝，拿到三連勝、下半季第20勝。

陳鏞基三局下跟在蘇智傑後面，再轟悍將洋投班華德，四局下追加一分打點二壘打，五局下再從悍將第二任投手范玉禹的手中轟出滿貫砲，成為中職史上第21位完成百轟紀錄的球員。

這是陳鏞基生涯第七次至少單場兩轟，包括2016年4月27日在斗六球場對義大犀牛之戰三響砲，他也是繼2004年陳政賢、2015年林益全之後，史上第三位用滿貫砲完成百轟紀錄的球員。

蘇智傑對悍將連兩天開砲，本季累積26支全壘打，只落後Lamigo桃猿隊朱育賢兩轟，全壘打王之爭愈來愈激烈。

獅隊洋投亞力克先發五局，被揮出十支安打、失五分，投球內容普通，但靠陳鏞基五局下致勝滿貫砲，終於奪下來台首勝，終止五連敗。

班華德只投4.2局，被揮出10支安打、失七分，吞下二連敗，本季首勝還未開張。

這場比賽一共出現五支全壘打，悍將新人楊晉豪五局上揮出陽春砲，生涯首轟出爐，林宥穎六局上也是陽春砲，這是他今年第一支全壘打。