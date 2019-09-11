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日職／對羅德只投1.1局失4分 張奕寫生涯最短先發

2019-09-11 18:43聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

張奕。 資料照(擷圖自畫面)
張奕。 資料照(擷圖自畫面)
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歐力士隊張奕本季第5度先發，今天客場出戰羅德隊，僅投1.1局失4分，創下他生涯最短先發，讓歐力士隊陷入3：4落後，張奕成敗投候選人。

張奕在8月於一軍初先發就拿下2連勝，但之後對戰軟銀隊、西武隊都僅投4.2局失3分、吞下2連敗，今天他再獲先發機會，生涯首度先發對戰羅德隊；而他在5月16日生涯一軍初登板就是對上羅德隊，中繼0.2局，被敲1支安打，無失分。

今天張奕在1局下被鈴木大地揮出1支安打，沒有失分，歐力士隊也在2局上靠3支安打，包括梅西迪斯（C. C. Mercedes）的2分砲，敲下3：0領先。

在領先局面下續投2局下，張奕卻遇上大危機，先被清田育宏揮出安打，再被馬丁（Leonys Martin）掃出2分全壘打，接著又讓下一棒田村龍弘敲安打，連挨3安才抓下第1個出局數，不料馬上又被羅德擊出3支安打失2分，羅德隊4：3超前，張奕也被換下場。 

山田修義接替張奕登板後，有效止血，讓羅德隊留下殘壘。而張奕此戰僅投1.1局是生涯最短先發，共被敲出6支安打，包括1轟，沒有三振，也沒有投出保送，失4分，無緣本季第3勝，目前還是敗投候選人。

張奕羅德
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