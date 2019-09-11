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協會盃／成立一年多就奪首冠 台壽保教頭：沒想過

2019-09-11 17:49聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

108年協會盃全國成棒賽冠軍戰，台中台壽保隊在九局成功澆熄對手反攻火力，以5：4擊敗新北市隊，隊史成軍一年多就拿下首座冠軍，球員賽後高興的拿起冰桶潑向總教練，淋得一身濕的廖剛池表示：「在球場的付出有代價了。」

冠軍賽台壽保首局靠著林奐宇的高飛犧牲打先得分，不過二局上出現三次保送，加上失誤及暴投，奉送對手兩分，面對一分落後，台壽保五局下由張嘉顯安打後靠著對方投手暴投跑回追平分，六局下張嘉顯又在兩出局、一三壘有人時敲出關鍵安打，送回超前分。

七局下台壽保再添兩分，取得5：2領先，九局上投手出狀況，投了3.1局的吳逸平被李君國敲出兩分砲，徐士軒接替解決一人次後被連敲兩安，相澤健勝上場抓下最後一個出局數，沒讓新北市隊演出連三場逆轉的戲碼。

廖剛池表示：「最後一局投手還是太過緊張，不過結果是好的，吳逸平之前多次在關鍵時刻幫球隊守住危機，這次不能怪他。」球隊也在吳逸平接手時逆轉，幫助吳逸平拿下勝投。

台壽保自2017年年底成軍，成員磨合時間沒有其他球隊多，不過去年協會盃季軍是隊史首座獎盃，今天直接加碼奪冠，廖剛池表示：「沒想過幾年要拿冠軍，其實九局下也差點被翻盤，就是做好自己該做的。」

108年協會盃成棒獎勵名單如下：

打擊獎：李嘉榮（台壽保）打擊率0.538

打點獎：陳俞翔（新北市）打點10點

全壘打獎：林志祥（安永鮮物）2支，14打數

投手獎：廖志憲（航空城）自責分0，7局1勝

最有價值球員：張嘉顯（台壽保）

教練獎：廖剛池

冠軍：臺中台壽保

亞軍：新北市

季軍：安永鮮物

殿軍：桃園航空城

第五名：台灣電力

第六名：美孚巨人

第七名：中信金融

第八名：台南市

108年協會盃全國成棒賽冠軍戰，台中台壽保隊以5：4擊敗新北市隊，拿下隊史首冠。...
108年協會盃全國成棒賽冠軍戰，台中台壽保隊以5：4擊敗新北市隊，拿下隊史首冠。記者蘇志畬／攝影
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108年協會盃全國成棒賽冠軍戰，新北市隊4：5不敵台中台壽保隊，拿下季軍。記者蘇...
108年協會盃全國成棒賽冠軍戰，新北市隊4：5不敵台中台壽保隊，拿下季軍。記者蘇志畬／攝影
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108年協會盃全國成棒賽冠軍戰，台中台壽保隊以5：4擊敗新北市隊，拿下隊史首冠。...
108年協會盃全國成棒賽冠軍戰，台中台壽保隊以5：4擊敗新北市隊，拿下隊史首冠。記者蘇志畬／攝影
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108年協會盃全國成棒賽冠軍戰，台中台壽保隊以5：4擊敗新北市隊，拿下隊史首冠，...
108年協會盃全國成棒賽冠軍戰，台中台壽保隊以5：4擊敗新北市隊，拿下隊史首冠，球員拿起冰桶潑向總教練廖剛池。記者蘇志畬／攝影
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108年協會盃全國成棒賽冠軍戰，台中台壽保隊以5：4擊敗新北市隊，拿下隊史首冠。...
108年協會盃全國成棒賽冠軍戰，台中台壽保隊以5：4擊敗新北市隊，拿下隊史首冠。記者蘇志畬／攝影
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108年協會盃全國成棒賽冠軍戰，台中台壽保隊以5：4擊敗新北市隊，拿下隊史首冠。...
108年協會盃全國成棒賽冠軍戰，台中台壽保隊以5：4擊敗新北市隊，拿下隊史首冠。記者蘇志畬／攝影
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