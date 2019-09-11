協會盃／聽網路建議迷失 蔡易廷先求穩再求快

2019-09-11 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



安永鮮物隊的「蝴蝶球」投手蔡易廷今年參加中職測試會未獲球團推薦，無緣參加選秀，批踢踢、YouTube上都有認為他球速不夠快的意見，蔡易廷看在眼裡、心態動搖，開始催球速，沒想到控球反而迷航，直到協會盃才找回感覺。

蔡易廷今天對桃園航空城投了7.2局，僅在三局下因高飛犧牲打丟掉一分，最終球隊也以6：3獲勝拿下季軍，蔡易廷說：「丟掉那分有點在意，賽前給自己的目標是盡量封鎖對手。」

蔡易廷僅被敲出四安，不過出現七次四壞、兩次觸身，他表示：「今天投球感覺不錯，前三局想求快，控球就不太理想，後面就丟給對方打，但保送還是太多，雖然想投完全場，但後來出現保送就被換下場。」

求快，也是蔡易廷在6月參加測試會後的一大心魔，總教練吳思賢表示：「測試會回來整個人都變了，不知道聽誰的建議，很想要改變，但我也提醒他不要一直想改變，會找他進公司，就是認為他是很好的投手，只欠缺心理素質而已。」

蔡易廷坦言，自己會參考網路評論，測試會後看到有人舉出狄奇（R.A. Dickey）蝴蝶球130公里的例子，就想要求快，「之前有點迷失，好還想要更好，抬腳的方式也從以往有些兩段式，改成一般的抬腳，結果效果並不好。」