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中職／悍將缺乏年輕重砲 火力接班成為隱憂

2019-09-11 07:00Tzuyi

前幾年高國輝林智勝的瘋狂全壘打競逐仍歷歷在目，今年一位卻被傷勢困擾，另一位則是力拚再起。一代新人換舊人，即使中華職棒修改比賽用球，頗具實力的球員仍是紛紛冒出，本季的全壘打前十豪傑，除了老來俏的張志豪及林益全外，老面孔尚有林智勝、陳俊秀及林泓育，再來就是其他的年輕重砲手。

全壘打排行榜中，除了前面所述的5位老面孔外，其他5位球員都在30歲以下。其中Lamigo朱育賢及統一蘇智傑分居前兩名，兩人你追我打，頗像當年高林之爭的翻版。另外還有中信的「雙子」詹子賢及陳子豪，另一位則是「滿貫全壘打王」林立。在球隊分佈方面，這10位球員中，Lamigo及中信兄弟各佔4位，富邦及統一各2位。

蘇智傑打出狀元身手，全壘打數緊度追朱育賢，他們的全壘打競逐熱度，越來越能比美當年...
蘇智傑打出狀元身手，全壘打數緊度追朱育賢，他們的全壘打競逐熱度，越來越能比美當年的高國輝大戰林智勝。 聯合報系資料照片
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然而這卻突顯一件事，在於各隊年輕重砲紛紛出籠，名單卻似乎三缺一。Lamigo即使少了王柏融，仍養出朱育賢及林立，甚至林承飛至今已9轟，而廖健富去年也有10轟的表現。中信則有詹子賢及陳子豪的競逐，另外許多年輕球員只是上場時間不固定，但有機會就會把握開轟。統一今年雖然看似只有蘇智傑一枝獨秀，但別忘了他們還有郭阜林、陳傑憲及吳桀睿等好手。這份名單，卻獨漏感覺應該會很強悍的悍將球員。

富邦近幾年的全壘打貢獻，除了林益全外，都還是倚靠旅外軍團。今年全壘打貢獻前五位分別為林益全22支、胡金龍12支、高國輝8支、蔣智賢及林哲瑄各7支。但這五位球員中，胡金龍已經36歲，林益全及高國輝35歲，蔣智賢及林哲瑄則是32歲。這代表說未來幾年內，如果再不養成砲手，悍將恐怕會不夠強悍，只能用一支安打一支一支打，打到流汗滿身，分數還是難抵敵隊的一棒擊沉。

在林益全狀況最佳時，悍將一度衝上排名首位，但當他開始熄火時，卻找不到人可以提供火...
在林益全狀況最佳時，悍將一度衝上排名首位，但當他開始熄火時，卻找不到人可以提供火力補給。 聯合報系資料照片
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翻開選秀會名單，蘇智傑及詹子賢都是在2016年入選，這年悍將挑中了申皓瑋、李宗賢。廖健富、林立及上個月開竅的岳東華，則是在2017年入選，悍將當年選了楊晉豪、陳品捷及范國宸。富邦這兩年的首輪分別放棄同樣守備位置的詹子賢及林立，分別選入了申皓瑋及楊晉豪。在當時選秀時，他們的評價確實都在伯仲之間，並不能說當年悍將選的有問題。但經過幾年之後，悍將在養成方面似乎就需要再加把勁，表現有些落差。

申皓瑋與詹子賢同年入選，去年一度讓人看到曙光，今年又銷聲匿跡，悍將的年輕球員養成...
申皓瑋與詹子賢同年入選，去年一度讓人看到曙光，今年又銷聲匿跡，悍將的年輕球員養成功力實在令人擔憂。 聯合報系資料照片
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還有更慘的是，即使在二軍的全壘打榜單，悍將唯一進前十傑是老將高國輝。實際上他們目前比較令球迷期待的，大概只有27歲的高國麟、26歲的范國宸及20歲的狀元郎戴培峰。高國麟受制於球團對於守備位置的安排，從外野轉內野，又從內野換回外野，換來換去始終換不到一個固定先發，連帶影響他的打擊成績，無法成為單季十轟的強者。

高國麟悍將是最有機會接棒重砲手的球員，但因為守備位置的問題，始終無法在先發甚至一...
高國麟悍將是最有機會接棒重砲手的球員，但因為守備位置的問題，始終無法在先發甚至一軍佔有一席之地，連帶影響打擊表現。 聯合報系資料照片
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范國宸則是一直很被期待的球員，從業餘時期打擊火力就頗被看好，是當時台灣體大中心打者。不過在職棒大約2年，可能受制於出賽機會，他還沒有完全的發揮，在一二軍累計才11支全壘打。至於狀元郎戴培峰，當時他被視為可能成為廖健富第二，但目前看起來他打擊狀況還需要調整，更別說尚未出現的首轟。由於他們過去就是被視為有長打潛力的球員，目前看起來需要加快養成速度，距離成為重砲接班人都還有段漫長的路要走。

雖然得分的方法有許多種，但是全壘打是最為簡潔有力，常常比賽中明明安打差不多，得分卻差異許多，除了投手的危機處理能力外，有沒有一棒擊沉的出現就差很多了。對於富邦而言，最大隱憂的在於打者養成幾乎都需要超過3年，除非這幾年能選入超級即戰力，否則胡金龍、林益全及高國輝瀕臨40歲時，可能都還沒球員可以接班他們的火力，現在的比賽就已經有些掙扎，未來賽事恐怕會更加艱困。

富邦悍將高國輝林智勝

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
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